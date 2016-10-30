معاونت اجتماعی فرمانده انتظامی استان لرستان برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اعلام نتایج طرح بررسی وضعیت مسائل و آسیب های اجتماعی استان لرستان توسط وزارت کشور در بهمن ماه سال ۹۴ معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان، به عنوان یکی از نهاد های موثر در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی رتبه برتر را کسب کرد.

در متن تقدیر استاندار لرستان از سرهنگ رضا شیراوژن آمده است که با عنایت به نتایج طرح بررسی وضعیت مسایل و آسیب های اجتماعی استان لرستان، توسط وزارت کشور در بهمن ماه سال ۹۴، به استحضار می رساند نیروی انتظامی استان از نظر پاسخگویان لرستان، به عنوان یکی از نهادهای موثر در کاهش آسیب های اجتماعی شناخته شده است.