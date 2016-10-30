دستگیری سر شاخه اصلی ترانزیت و توزیع مواد مخدر در شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات دقیق این خبر گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر فعالیت گسترده باندی بین المللی به سرکردگی یکی از قاچاقچیان معروف در استان سیستان و بلوچستان، برخورد و مقابله با این باند به ویژه سرکرده آن در دستور کار پلیس استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام کار های اطلاعاتی و شناسایی محور های حمل مواد مخدر در محور های فرعی شهرستان ایرانشهر توسط این شرور و قاچاقچی حرفه ای ،تیم های ویژه و عملیاتی پلیس به منطقه اعزام و پس از شناسایی کامل تحرکات این گروه، اقدام به اجرای کمین در مسیر وی کردند.

سردار رحیمی با بیان اینکه قاچاقچیان مسلح در ساعات پایانی شب گذشته و پس از ورود به کمین ، به محض مشاهده ماموران پلیس به سمت آن ها تیر اندازی کردند و با آتش پر حجم تیم های عملیاتی پلیس روبه رو شدند ،گفت: پس از یک ساعت درگیری مسلحانه و مجروح شدن اشرار، آنها با به جا گذاشتن سه دستگاه خودرو از محل متواری شدند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: ماموران پلیس در بررسی صحنه و بازرسی از خودرو های اشرار، یک تن و ۴۴۰ کیلو تریاک، ۹۶ کیلو هروئین به همراه مقادیر متنابهی مهمات جنگی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ماموران پلیس در ادامه عملیات تعقیب و گریز به منظور دستگیری این سر شبکه، با بهره گیری از منابع محلی، این متهم را در حالی که در درگیری با پلیس زخمی و با هویت جعلی در یکی از بیمارستان های شهرستان ایرانشهر تحت درمان بود، دستگیر کردند.

وی در ادامه به درگیری مسلحانه ماموران پلیس "مهرستان" با قاچاقچیان مسلح در ارتفاعات این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این درگیری شبانه ،یک قاچاقچی مسلح دستگیر، یک دستگاه خودرو توقیف و ۷۴۰ کیلوگرم تریاک کشف شد.

سردار رحیمی افزود: همچنین در عملیات پلیسی دیگر ،تکاوران قرارگاه عملیاتی "عمار" فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، باند دیگری از توزیع کنندگان مواد مخدر را در حوالی شهرستان زاهدان شناسایی که در این عملیات یک قاچاقچی سابقه دار به همراه یک دستگاه خودرو دستگیر و از وی ۳۰۰ کیلو تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، مبارزه با مواد مخدر را اولویت اول پلیس استان عنوان و خاطر نشان کرد:مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر با تمام توان در دستور ویژه کار پلیس قرار دارد.