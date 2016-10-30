۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

طی هفت ماه نخست سال جاری؛

۲۵ تُن فرآورده خام غیربهداشتی در استان مرکزی ضبط و معدوم شد

اراک- رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی دامپزشکی استان مرکزی گفت: طی هفت ماه نخست سال جاری، ۲۴هزار و ۹۹۲کیلوگرم فرآورده خام غیربهداشتی دام و طیور در استان مرکزی ضبط و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی استان مرکزی، سیروس سلمان نژاد اظهار داشت: ۵۵هزار و ۲۷۶ مورد بازدید از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی استان در هفت ماه نخست سال جاری صورت گرفت.

وی افزود: این بازرسی‌ها منجر به معرفی پرونده ۱۰۶نفر از متخلفان به مراجع قضایی شده و همچنین ۹۶۶ نمونه از فرآورده‌های خام دامی نیز در هفت ماه گذشته نمونه‌برداری شده است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی دامپزشکی استان مرکزی ادامه داد: مقدار فرآورده‌های ضبط شده در هفت ماه گذشته نیز ۲۴ هزار و ۹۹۲ کیلوگرم بوده که این مقدار از کشتارگاه‌های دام، طیور و مراکز عرضه و بسته بندی ضبط شده‌ است.

سلمان نژاد تصریح کرد: تعداد طیور کشتارشده استان در این مدت ۱۳میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه بوده که گوشت مرغ استحصال شده از آن ۳۲ هزار تُن می باشد.

وی افزود: تعداد دام کشتاری سبک و سنگین در استان نیز طی مدت مذکور، ۱۲۹ هزار رأس بوده که به وزن شش هزار و ۸۸۴ کیلوگرم گوشت قرمز از آن استحصال شده است.

