تعزیرات حکومتی بخشی از بار اعمالی به دوش دولت را برداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در دیدار با مسئولان اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، عنوان کرد: فعالیتهای سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است، بخش قابل توجهی از بار اعمالی به دوش دولت را برداشته است و امیدواریم همکاری سازمان تعزیرات با سایر بخشهای مربوطه تداوم یافته و شاهد بهبود هر چه بیشتر امور باشیم.
وی ادامه داد: کارکنان این سازمان در هرمزگان به بهترین نحو ممکن در حال انجام فعالیت هستند و خوشبختانه مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
استاندار هرمزگان با اشاره به طرحهای مقابله با قاچاق کالا، افزود: تمام تاکیدمان در امر مبارزه با قاچاق کالا، مقابله و برخورد با قاچاق کلان و سرباندهای اصلی قاچاق است.
جادری تصریح کرد: با رایزنیهای صورت گرفته در استان و با فعالسازی شورای صنفی بازار برای نظارت بر بازار، امور تا حدود زیادی در این زمینه در هرمزگان بهبود یافته است.
وی گفت: امروز هر قدمی که در مردم سبب تقویت امید و نشاط شود، خدمت به تقویت نظام است که اجر معنوی فراوانی دارد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه باید با مردم مدارا شود، اظهار داشت: این بدان معنا نیست که قوانین نادیده گرفته شود، بلکه منظور این است که باید برای گرهگشایی مشکلات مردم تلاش کرد.
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