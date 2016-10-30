نبود شبکه فاضلاب عاملی موثر در فرونشست های شهر تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد سالاری با بیان اینکه یکی از دلایل فرونشست در تهران نبود شبکه فاضلاب است، اظهار کرد: اگر چه در چند سال اخیر بخشی از شهر به این شبکه متصل شده است اما همچنان شهر تهران با جمعیت ۱۰ میلیون نفری از شبکه فاضلاب برخوردار نیست.

وی با اشاره به اینکه اقدام به دفع فاضلاب از طریق حفر چاه های جذبی یکی از دلایل فرونشست زمین در پایتخت است، تصریح کرد: حفاری هایی که توسط شهروندان و یا سازمان ها و ارگان هایی همانند آب، گاز و تلفن انجام می شود نیز مزید بر علت فرونشست زمین در شهر است چرا که این حفاری ها بدون ایجاد کانال های شهری با بیل مکانیکی یا دستی انجام شده و پس از اتمام کار روی آن با خاک پوشانده و رها شده اند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تشکیل کارگروهی در شهرداری تهران برای احصا و شناسایی علل فرونشست ها در شهر تهران، عنوان کرد: پس از تشکیل این کارگروه که نسبت به احصا و شناسایی تمامی مقاره های احتمالی و مکان هایی که احتمال وقوع فرونشست در آنجا وجود دارد اقدامات لازم را انجام می دهد، در شورای اسلامی شهر نیز کارگروهی برای نظارت بر اقدامات آن تشکیل می شود.

سالاری ادامه داد: احتمال وقوع دوباره فرونشست در شهر تهران با توجه به حوادث این چنینی ترسی در شهروندان بوجود آورده است که با تشکیل این کارگروه ها و شناسایی تمامی مقاره ها و مکان هایی که احتمال وقوع فرونشست در آنجا وجود دارد به دنبال رفع آن و بی اعتمادی شهروندان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس شورای اسلامی شهر تهران تصمیم گرفت تا کارگروهی متشکل از کمیسیون های مختلف ایجاد و بر این موضوع نظارت کند.