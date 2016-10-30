افزایش ۶.۵ درصدی صدور مجوز سقط درمانی در استان اصفهان

علی سلیمانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی به عنوان متولی صدور مجوز سقط نوزادان در کشور است، اظهار داشت: این مجوز در صورتی صادر می‌شود که جنین زیر چهار ماه و واجد ناهنجاری‌های شدید مادرزادی بوده و یا مادر مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج همراه با خطر جانی است که در صورت تداوم بارداری برای وی خطرساز خواهد بود.

وی در ادامه به آمار شش ماهه مراجعات دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: در این بازه زمانی ۲۸۰ نفر برای دریافت این مجوز مراجعه کرده‌اند که این آمار با توجه به آمار ۲۶۳ نفری سال گذشته با افزایش ۶.۵ درصدی روبرو بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اضافه کرد: همچنین تعداد مجوزهای صادر شده برای سقط جنین در شش ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ۷.۸ درصد افزایش یافته است.

کاهش متوفیان ناشی از حوادث جاده‌ای در استان اصفهان

وی همچنین به کاهش متوفیان ناشی از تصادفات جاده‌ای استان اصفهان در شش ماهه امسال اشاره کرد و بیان داشت: در شش در این بازه زمانی ۶۰۱ نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۶۰۷ نفر بود، یک درصد کاهش داشت.

سلیمانی‌پور اضافه کرد: از مجموع تلفات حوادث ترافیکی سال جار در این استان، ۱۳۶نفر زن و ۴۶۵ نفر مرد بودند.

وی در خصوص موقعیت جغرافیایی متوفیان ناشی از حوادث جاده‌ای نیز ابراز داشت: بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با ۳۵۷ نفر در جاده‌های برون‌ شهری ، ۲۱۴ نفر در مسیرهای درون ‌شهری، هشت نفر جاده های روستائی، ۱۰ نفر مربوط به جاده‌های خارج استان و ۹ نفر نامشخص گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص مصدومان ناشی از حوادث جاده‌ای استان در شش ماه امسال نیز گفت: در این راستا ۱۳ هزار و ۶۱۹ مصدوم حوادث ترافیکی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۶۵۱ نفر زن و ۹ هزار و ۹۶۸ نفر مرد هستند.

وی تاکید کرد: آمار مصدومین حوادث ترافیکی در شش ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است.