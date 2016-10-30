به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دبیر همایش سرطان دراینباره گفت: برای آشنایی هر چه بیشتر هنرمندان با موضوعات مربوط به حوزه سرطان، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کارگاهی را با محتوای پیشگیری و درمان انواع سرطان در حوزه هنری بوشهر برگزار کرد.
مهدی صدرایی افزود: دبیرخانه مسابقه قصهنویسی و تصویرسازی برای آنکه هنرمندان بتوانند آثار محتوایی غنیتری را تولید کنند از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تقاضای برگزاری دورهای با محتوای آموزشی در حوزه سرطان کرد که با موافقت دانشگاه علوم پزشکی و استقبال حوزه هنری روبرو شد.
وی تصریح کرد: مسابقه قصهنویسی و تصویرسازی باهدف افزایش سطح آگاهی عمومی با استفاده از قالب قصه و تصویر در دهم دیماه برگزار میشود.
صدرایی بابیان اینکه علاقهمندان باید ضمن رعایت اصول هنری مطالب آموزشی را در آثار خود بگنجانند افزود: مهلت ارسال آثار ۳۰ آذرماه و اعلام نتایج در ۳۰ دیماه خواهد بود.
دبیر همایش سرطان خاطرنشان کرد: این همایش برای رسیدن به اهداف بهداشت و سلامت پایدار و به مناسبت گرامیداشت سالگرد مرحوم غلامرضا صدرائی در بهمنماه سال جاری برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه این همایش با حمایت معنوی سازمان ملی یونسکو و بسیاری سازمانهای دیگر برگزار میشود افزود: این اولین بار است که یونسکو یک رویداد علمی- فرهنگی را در بوشهر همراهی میکند.
