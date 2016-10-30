گفتگوی تلفنی کری و چاوش اوغلو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، بنا بر اعلام منابع دیپلماتیک، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه طی یک تماس تلفنی با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفتگو کرد.



دو طرف علاوه بر گفتگو درباره همکاری در مسایل منطقه ای و مبارزه با تروریسم به طور ویژه در باره تصمیم سرکنسولگری آمریکا در استانبول مبنی بر ترک این شهر از سوی خانواده دیپلمات های مقیم این کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است وزارت امور خارجه آمریکا در هشداری که شامگاه شنبه در پایگاه الکترونیکی این وزارتخانه منتشر کرد نسبت به تهدیدات فزاینده از سوی گروه های تروریستی در مناطق مختلف ترکیه هشدار داده بود.

وزارت امور خارجه آمریکا می گوید این تصمیم را بر اساس اطلاعات امنیتی اتخاذ کرده است که نشان می دهد گروه های تندرو به تلاش های خود برای حمله به اتباع آمریکایی در مناطقی از استانبول که آمریکایی ها در آن ساکن هستند یا تردد دارند ادامه می دهند.

این دومین هشدار وزارت خارجه آمریکا به اتباع این کشور در ترکیه طی یک هفته است که نشانگر نگرانی آمریکا از افزایش تهدیدات گروه های تروریستی در ترکیه است.

واشنگتن در عین حال اعلام کرده است که کنسولگری این کشور در استانبول بسته نخواهد شد و به طور کامل خدمات رسانی خواهد کرد.