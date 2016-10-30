۶ اداره تعاون روستایی در استان تهران استقرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمد زربخش در بازدید ازشرکت تعاون روستایی شباهنگ شهریار به ظرفیت‌های استان تهران اشاره کرد وگفت: شش اداره تعاون روستایی در استان تهران مستقر هستند که سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی در قالب خرید تضمینی محصولات، توزیع کود، نهاد و بذر را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه به دنبال ارتقای سطح کیفی محصولات کشاورزی هستیم، افزود: سازمان تعاون روستایی درصدد توسعه روستاها بوده و نگاه ما بخش بازرگانی این مسأله است.

زربخش در مورد اینکه این سازمان فعالیت‌هایی را در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داده است، گفت: ستاد فرماندهی استان تهران به فرماندهی استاندار تشکیل شده و سازمان تعاون روستایی پروژه‌ای را با عنوان تشکل‌های آب‌بران برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی آغازکرده است، تا نقش تحقق و توزیع بهینه آب را بین کشاورزان عهده‌دار شود.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران اضافه کرد: ۱۱ پروژه اقتصاد مقاومتی در استان تهران با موضوع اصلاح تغذیه گیاهی در گلخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی در دستور کار قرار دارد، چرا که اعتقاد داریم، محصولات سالم باید به بازار عرضه شود.