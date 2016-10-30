شاخص کیفی هوا امروز از مرز ۱۰۰گذشت/هوای ناسالم برای گروه های حساس

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر جو نسبتاً ناپایدار بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس امروز در اکثر مناطق استان شاهد افزایش ابر خواهیم بود که در بخش های مرکزی با غبارمحلی همراه خواهد بود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امروز هوای اصفهان کمی تا قسمتی ابری پیش بینی شده است و گفت: غبار محلی در سطح استان اصفهان پیش بینی می‌شود و گاهی با وزش باد همراه است.

خدابخش با اشاره به اینکه طبق ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا، امروز هوای اصفهان ناسالم برای گروه های حساس پیش بینی شده است، ادامه داد: میانگین شاخص آلودگی هوا در این استان از ۱۱۶ امروز به مرز ۱۰۳ رسیده است.

وی گفت: امروز سگزی و کاشان همچنان جزو کانون های آلوده برای گروه های حساس هستند و شاهین شهر، مبارکه هوای آنها به نسبت روز گذشته سالم است.