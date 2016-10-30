رزمایش نظامی مشترک پاکستان و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، براساس بیانیه صادر شده از سوی فرماندهی نیروی دریایی پاکستان، نیروهای دریایی ترکیه و پاکستان در دریای عمان رزمایش مشترکی در زمینه افزایش امنیت دریای منطقه ای، قابلیت های مرتبط با عملیات دفاع هوایی و انجام مانورهای مشترک برگزار کردند.



در ادامه بیانیه فرماندهی نیروی دریایی پاکستان آمده است که ورود ناوشکن ترک به آب های پاکستان، همکاری های دفاعی مشترک ترکیه و پاکستان را به طور اعم و فعالیت های ذیربط با نیروی دریایی دو کشور را نیز به صورت اخص افزایش خواهد داد.



در این مانور مشترک، در کنار کشتی ها، هواپیماها و هلی کوپترهای دو کشور، ناوشکن بویوک آدای ترکیه نیز شرکت داشت.