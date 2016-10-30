«بانک» هم برای دفاع از وزرا به مجلس آمد/ وضعیت حساس دانش آشتیانی

مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه فراکسیون اصل سنت با سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

وی افزود: در جلسه امروز از وزرای پیشنهادی خواسته شد در سطح معاونان خود از مدیران اهل سنت استفاده کند.

وی ادامه داد: همچنین خواستار اتمام پروژه های نیمه تمام در حوزه های انتخابیه شدیم.

نماینده مردم سنندج گفت: آقای سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان و پس از آن آقای صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه فراکسیون حضور یافتند.

در پایان نیز آقای دانش آشتیانی در جلسه حضور یافت و پس از ایشان آقای مرتضی بانک معاون کل سرپرست ستاد نهاد ریاست جمهوری در جلسه حاضر شد و بیشتر از همه از سوابق و صلاحیت آقای آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دفاع کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد بود وضعیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نسبت به وزرای پیشنهادی دیگر حساس تر است.