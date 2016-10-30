۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

«بانک» هم برای دفاع از وزرا به مجلس آمد/ وضعیت حساس دانش آشتیانی

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس از حضور معاون کل سرپرست ستاد نهاد ریاست جمهوری در فراکسیون اهل سنت برای دفاع از وزرای پیشنهادی خبر داد.

مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه فراکسیون اصل سنت با سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

وی افزود: در جلسه امروز از وزرای پیشنهادی خواسته شد در سطح معاونان خود از مدیران اهل سنت استفاده کند.

وی ادامه داد: همچنین خواستار اتمام پروژه های نیمه تمام در حوزه های انتخابیه شدیم.

نماینده مردم سنندج گفت: آقای سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان و پس از آن آقای صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه فراکسیون حضور یافتند.

در پایان نیز آقای دانش آشتیانی در جلسه حضور یافت و پس از ایشان آقای مرتضی بانک معاون کل سرپرست ستاد نهاد ریاست جمهوری در جلسه حاضر شد و بیشتر از همه از سوابق و صلاحیت آقای آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دفاع کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد بود وضعیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نسبت به وزرای پیشنهادی دیگر حساس تر است.

