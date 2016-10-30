توسعه صنعت زنبورداری در استان تهران با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اتاق فکر زنبور عسل به منظور توسعه زنبورداری با حضور مدیران اداره کل دامپزشکی، نظام مهندسی، منابع طبیعی، مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی های زنبورداری، صندوق حمایت از توسعه زنبورداری و معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد.

اکبری شریف معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان تهران در اولین اتاق فکر زنبور عسل اظهار داشت:برای بهبود وضعیت تولید عسل، باید از ظرفیت بازار مصرف استان تهران استفاده حداکثری کرد.

گفتنی است در این جلسه فعالیت های صندوق توسعه زنبورداری تشریح و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شد.