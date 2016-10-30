۹۷ درصد روستاهای استان کرمانشاه دارای تلفن ثابت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار بهنیا امروز یکشنبه در نشست با اعضای شورای ICT استان کرمانشاه که با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: ارائه خدمات با آخرین تکنولوژی‌ و فناوری‌ها به مردم را در دستور کار داریم.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه ICT را از نیازهای اساسی و اصلی همه خانواده‌ها دانست و افزود: از ابتدای دولت تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه ICT استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به پهنای باند استان کرمانشاه از شهریور ۹۲ تا کنون گفت: پهنای باند استان در این مدت با رشد ۱۱ برابری از ۱۰ گیگ به ۱۱۰ گیگ رسیده و ظرفیت شبکه انتقال ما رشد صددرصدی داشته است.

بهنیا بیان کرد: طی سه سال گذشته مشترکین ADSL در استان کرمانشاه با ۱۷۰ درصدی مواجه بود و کابران اینترنت پرسرعت در استان نیز با رشد ۱۴ برابری از ۶۱ هزار به ۴۹۰ هزار نفر رسیده است.

وی با اشاره به ارتقا پوشش۳G موبایل در تمام شهرستان‌های استان کرمانشاه گفت: در ابتدای دولت پوشش ۴G مویابل نداشتیم اما اکنون در چهار شهر استان فراهم است.

بهنیا اظها داشت: آمار سایت‌های بی‌تی اس ما در نسل دو ۴۲ درصد رشد داشته و به ۷۳۰ سایت رسید همچنین g۳ بی‌تی ‌اس با رشد ۲۰ برابری از ۱۶ سایت به ۳۲۲ سایت رسید.

وی با بیان اینکه ۲ میلیون ظرفیت خالی برای مشترکین تلفن همراه داریم، گفت: در این زمینه تقریبا به نقطه اشباع رسیدیم و یک میلیون و ۸۰۰ هزار سیمکارت واگذار شده است.

بهنیا در خصوص روستاهای برخوردار از اینترنت پرسرعت در استان کرمانشاه گفت: روستاهای ارای اینترنت پرسرعت با رشد ۵۰ برابری از ۱۰ روستا به ۵۰۰ روستا در استان رسیده و از مجموع ۲۳۸۶ روستای استان ۹۷ درصد دارای تلفن ثابت هستند و ۴۰ تا ۵۰ روستا باقی مانده که در دستور کار قرار دارد.

وی ارتقا کیفی و کمی خدمات ICT و فراهم کردن شرایط برای بهره برداری و جهش توسعه‌ای و اشتغال آفرینی تولید ثروت را از برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: زنجیره تولید علم و دانش و مهارت به تولید ثروت را دراستان تعریف کردیم و با بازیگران ابن عرصه اقدام به برگزاری جلسات کردیم.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه افزود: پیش نویس تکاپو در استان تهیه شده و بزودی شاهد انعقاد تفاهم نامه میان استانداری، وزارت کار و حوزه وزارت ICT خواهیم بود.

بادکو، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه نیز در این نشست رسالت جهاد دانشگاهی را الگوسازی در عنوان کرد و افزود: با هم‌افزایی میان مسئولان استان فعالیت‌های پارک و نقش آن در توسعه اقتصاد دانش بنیان روند روبه رشدی دارد.

وی بیان کرد: راه اندازی مرکز شتاب‌دهنده تخصصی در دستور کار قرار دارد که مراحل اولیه آن با مشارکت بخش خصوصی نهایی شده و امیدواریم به نتیجه برسد.