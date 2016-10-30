سه کرسی ترویجی در دانشگاه قم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سه کرسی ترویجی به همت دانشگاه قم برگزار می شود.

کرسی ترویجی «بررسی جایگاه ادبیات کودکان و نوجوانان در کتاب های درسی»

این کرسی ترویجی با ارائه دکتر مهدی محمدی و با نقادی دکتر محمد فولادی و دکتر سوسن بهرامی روز یکشنبه، مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۲در محل تالار اندیشه دانشگاه قم، برگزار می شود.

کرسی ترویجی «نقد رویه قضائی در عدم اجرای قسم و سوگند در محاکم»

این کرسی با ارائه دکتر علی رضا رستمی قفس آبادی و نقادی دکتر محمد نوذری فردوسیه روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ از ساعت ۱۲ الی ۱۴ در محل تالار شهید بهشتی دانشگاه قم، برگزار می شود.

کرسی ترویجی «بنیادگرایی اسلامی و بازنمایی آن در آثار برگزیده نویسندگان مسلمان بریتانیایی»

این کرسی با ارائه دکتر امیرحسین صادقی و نقادی دکتر عبدالحسین طالعی و دکتر محمد جواد نجفی روز چهار شنبه، مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل تالاراندیشه دانشگاه قم برگزار می شود.



گفتنی است حضور در این نشست ها بصورت رایگان و برای تمامی علاقه مندان بلا مانع است.