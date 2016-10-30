عزم مدیران ارشد گیلان برای گسترش ناوگان اتوبوسرانی در شهر رشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون ترافیک در یکصد و نوزدهمین جلسه کمیسیون ترافیک شورای شهر رشت که ظهر یکشنبه برگزار شد با بیان اینکه حمل و نقل عمومی یکی از اولویت های زندگی شهرنشینی است اظهار کرد: این اولویت باید از سوی شهردار نیز مدنظر قرار گیرد.

رضا رسولی با اشاره به کمبود اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی شهر رشت افزود: طی سه سال و نیم گذشته بارها نسبت به کمبود اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی رشت بحث های متعددی مطرح شده است اما متاسفانه مدیریت شهری و شورای رشت به تنهایی قادر به رفع این کمبودها نیست.

رئیس کمیسیون ترافیک تاکید کرد: نیاز است که بزرگان استان از جمله شخص استاندار، نماینده ولی فقیه و نمایندگان مجلس در این موضوع دخالت کنند زیرا نبود ناوگان حمل و نقل عمومی سبب نارضایتی شهروندان رشتی به عنوان ساکنان مرکز استان است.

رسولی با بیان اینکه در حال حاضر نسبت به سهم شهر رشت از اتوبوس هایی که از سوی دولت اعطا و یا بهسازی می شوند اجحاف شده افزود: رشت با جمعیت حداقل ۷۰۰ هزار نفره به ۱۵۶ اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی نیاز دارد که هم اکنون تنها بین ۳۰ تا ۴۰ اتوبوس در سطح شهر در حال تردد هستند.

این عضو شورای رشت با تاکید بر اینکه مدیریت شهری پشتوانه ای در این حوزه ندارد گفت: اگرچه نبود اتوبوس ها به چشم برخی مسئولان تهران نشین نمی آید اما شهروندان محله های مختلف رشت به ویژه اقشار ضعیف خواهان تامین تعداد اتوبوس های موردنیاز و تردد این اتوبوس ها در سطح شهر هستند.

وی با بیان اینکه باید همچون معضل پسماند نسبت به اولویت بخشی به نداشتن اتوبوس در سطح شهر رشت نگران باشیم خواستار حمایت مسئولان استان در این حوزه شد و افزود: علاوه بر اینکه شهرداری رشت باید به این نتیجه مهم برسد که برای حمل و نقل عمومی شهر که از نیازهای اولیه است هزینه کند سایر مسئولان و مدیران نیز باید در این راه به فکر چاره کار باشند و دست مدیریت شهری را در تامین اتوبوس برای مردم بگیرند.

رسولی تاکید کرد: رشت نقطه عطف توسعه استان بوده و نیاز است برای رفع مشکلات ناوگان حمل و نقل عمومی در این شهر یک عزم منطقه ای در استان ایجاد شود.

کمبود اتوبوس شهری نیز جزء مباحث پدافند غیرعامل است

عضو دیگر کمیسیون ترافیک شورای رشت با بیان اینکه تامین تعداد کافی اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل عمومی یک مطالبه عمومی شهروندان است گفت: همانطور که مسائلی مثل لندفیل سراوان و مشکلات محیط زیستی جزء مباحث پدافندی غیرعامل استان محسوب می شود مشکل کافی نبودن تعداد اتوبوس های شهر رشت نیز باید همانند یک مساله پدافند غیرعامل دیده شود.

فاطمه شیرزاد با اشاره به مشکل فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی در اکثر کلانشهرهای کشور افزود: در بسیاری از خیابان های شهر که جمعیت قابل توجهی از شهروندان سکونت دارند ناوگان اتوبوسرانی ترددی ندارد از جمله مسکن مهر که از پرجمعیت ترین مناطق شهر محسوب می شود و عملا شهروندان برای رسیدن به خانه هایشان در سایت مسکن مهر با نبود ناوگان حمل و نقل عمومی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: بحران زباله و ضعیف بودن حمل و نقل عمومی از مسائل مهم زندگی در شهر رشت است.

در ادامه این نشست، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت به فرسودگی و مستهلک بودن تعداد ۱۳۰ اتوبوس در پارکینگ این سازمان اشاره و اظهار کرد: نبود منابع مالی سبب شده که عملا تنها ۳۰ تا ۴۰ اتوبوس به طور متوسط در شهر برای جابجایی شهروندان ارائه کنیم.

مرتضی شریفی افزود: به غیر از ۲۰ اتوبوسی که اخیرا برای شهر رشت از سوی شهرداری خریداری شده آخرین اتوبوسی که برای رشت خریداری شد مربوط به سال ۸۶ است که عملا عمر آن به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: حداقل هزینه ای که برای تردد یک اتوبوس در طول ماه با احتساب حقوق دو راننده صرف می شود ۱۱ میلیون تومان است و عملا با فروش بلیط ۱۷۵ تومانی نمی توان جوابگوی این هزینه ها بود.