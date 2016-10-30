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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

۱۹ عضو «لشکر طیبه» در افغانستان کشته شدند

۱۹ عضو «لشکر طیبه» در افغانستان کشته شدند

وزارت کشور افغانستان از کشته شدن ۱۹ عضو گروه تروریستی لشکر طیبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بخدی»، وزارت کشور افغانستان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که این حمله  در منطقه «ایروگوی» شهرستان «دانگام» واقع در ولایت «کنر» انجام شد و در آن ۸ عضو دیگر این گروه زخمی و مقداری از سلاح و مهمات آنان نیز منهدم شد.

وزارت کشور افغانستان افزود که در حال حاضر عملیات گسترده نیروهای امنیتی این کشور با هدف سرکوب ترویست ها در شهرستان دانگام کنر ادامه دارد.

 لازم به ذکر است که لشکر طیبه یکی از گروه های فعال تروریستی در پاکستان است که در سال ۱۹۹۰ میلادی بنا نهاده شده است.

کد مطلب 3810373

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