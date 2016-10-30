جلوگیری از انقراض دام بومی با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمدرضا اردوخانی اظهار داشت: نشست تخصصی پدافند غیرعامل با موضوع "جلوگیری از تهدیدات ناشی از وابستگی به واردات نهاده ها درصنعت دامپروری " برگزار شد که در این جلسه مخاطرات موجود دربخش دامپروری وعوامل بالقوه تهدید کننده جدید و راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرارگرفت.

وی ادامه داد: درحوزه تهدیدات احتمالی ناشی از ورود مواد ژنی وبیولوژیک دامی ومخاطرات ناشی از بروز و شیوع بیماری های نوظهور، ناهنجاری ­ها و اختلالات دارای منشأ ژنتیکی، اقدامات صورت گرفته شامل جداسازی DNA و ایجاد بانک ژنی و ذخیره ­سازی ژنوم دام ­های بومی به منظور حفظ وحراست از ذخایر ژنتیکی داخلی مورد بحث قرار گرفت.

اردوخانی در مورد راهکارهای مقابله با تهدیدات احتمالی ناشی از ورود مواد ژنی گفت: در راستای جلوگیری ازانقراض دام بومی، حفظ و تقویت تعدادی از ایستگاه ­های پشتیبانی دام و ایجاد واحدهای تولیدکننده موادژنی داخلی نیز ازجمله راهکارهای مقابله با این تهدیدها عنوان شد که در دست اقدام قرار دارد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: کاهش آسیب­ های ناشی از واردات نهاده های خوراکی به دلیل خشکسالی، کم آبی و بی آبی همه ساله بخشی از منابع ارزی را مصروف خود می­ سازد.

وی افزود: لزوم توجه به کشت انواع گیاهان علوفه ­ای با نیاز آبی اندک نظیر سورگوم، خللر، ماشک و استفاده از ضایعات محصولات زراعی و باغی نظیر پوست پسته و به کارگیری پسماند صنایع دامی و شیلاتی و کارخانجات صنایع فرآوری و نیز پسماندهای سبزی و صیفی در خوراک دام مورد تاکید قرار گرفت.