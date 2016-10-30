جلوگیری از انقراض دام بومی با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمدرضا اردوخانی اظهار داشت: نشست تخصصی پدافند غیرعامل با موضوع "جلوگیری از تهدیدات ناشی از وابستگی به واردات نهاده ها درصنعت دامپروری " برگزار شد که در این جلسه مخاطرات موجود دربخش دامپروری وعوامل بالقوه تهدید کننده جدید و راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرارگرفت.
وی ادامه داد: درحوزه تهدیدات احتمالی ناشی از ورود مواد ژنی وبیولوژیک دامی ومخاطرات ناشی از بروز و شیوع بیماری های نوظهور، ناهنجاری ها و اختلالات دارای منشأ ژنتیکی، اقدامات صورت گرفته شامل جداسازی DNA و ایجاد بانک ژنی و ذخیره سازی ژنوم دام های بومی به منظور حفظ وحراست از ذخایر ژنتیکی داخلی مورد بحث قرار گرفت.
اردوخانی در مورد راهکارهای مقابله با تهدیدات احتمالی ناشی از ورود مواد ژنی گفت: در راستای جلوگیری ازانقراض دام بومی، حفظ و تقویت تعدادی از ایستگاه های پشتیبانی دام و ایجاد واحدهای تولیدکننده موادژنی داخلی نیز ازجمله راهکارهای مقابله با این تهدیدها عنوان شد که در دست اقدام قرار دارد.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: کاهش آسیب های ناشی از واردات نهاده های خوراکی به دلیل خشکسالی، کم آبی و بی آبی همه ساله بخشی از منابع ارزی را مصروف خود می سازد.
وی افزود: لزوم توجه به کشت انواع گیاهان علوفه ای با نیاز آبی اندک نظیر سورگوم، خللر، ماشک و استفاده از ضایعات محصولات زراعی و باغی نظیر پوست پسته و به کارگیری پسماند صنایع دامی و شیلاتی و کارخانجات صنایع فرآوری و نیز پسماندهای سبزی و صیفی در خوراک دام مورد تاکید قرار گرفت.
