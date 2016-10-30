اروپا شریک آمریکا در نقض برجام است/ بدعهدی آمریکا را فریاد بزنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران سخن میگفت، با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاریخی ۱۳ آبان گفت: ۱۳ آبان امسال بدعهدی آمریکا را فریاد و محکوم کنیم
وی افزود: سه حادثه بزرگ در تاریخ معاصر فراموش نشدنی است. تبعید امام، در سال ۴۳، کشتار دانشآموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸.
حبیبی گفت: با قطع روابط با آمریکا فصل جدیدی از استکبارستیزی ملت ایران شروع شدکه هنوز هم ادامه دارد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی برجام را یک تجربه جدید در شناخت آمریکا دانست و گفت: تجربه برجام نشان داد هیچگاه نمیتوان به آمریکا اعتماد کرد. آنها حتی پایبندی به پیمانهای خود ندارند و هر وقت اراده کنند پیمانشکنی میکنند.
وی افزود: در همین ارتباط وی با اشاره به قطعنامه به اصطلاح عادیسازی روابط با اتحادیه اروپا گفت: اروپا در نقض برجام با آمریکا شریک است.
حبیبی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا به بهانه عادیسازی روابط با ایران بنا را بر مداخله در امور داخلی ایران گذاشته است. آنها خواهان تأسیس دفتر در تهران هستند و گستاخانه میگویند این دفتر میخواهد مباحث حقوق بشر در ایران را پیگیری کند. آنها به ایران توصیه کردهاند که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف و از حمایت محور مقاومت در منطقه دست بکشد. نام آن را هم گذاشتهاند عادیسازی روابط با تهران!
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: معلوم است این قطعنامه عادیسازی روابط با تهران نیست. نام آن مداخله در سیاست داخلی و خارجی ایران و برقراری ارتباط با کسانی است که با وطنفروشی و جاسوسی در خدمت بیگانگان هستند. اروپاییها باید بدانند با ایران مقتدر روبهرو هستند و بهتر است با ا دبیات و نیات جدید به سراغ عادیسازی بروند.
وی گفت: قسمت مهمی از این قطعنامه در مورد برجام است که گفتهاند در صورت کمترین تخلف تمام تحریمها باز میگردد. اولاً؛ تحریمها به قوت خود باقی است. آنها به جای اینکه از ملت ایران در مورد بدعهدی خود و آمریکا عذرخواهی کنند بر تداوم تحریمها تأکید کردهاند. ثانیاً؛ آنها باید به ملت ایران توضیح دهند چرا دنبالهرو آمریکا در تداوم تحریمها هستند و برای گریز از پاسخ به این پرسش حرفهای غیرمنطقی میزنند..
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: به تعبیر معاون حقوق بشر قوه قضائیه آنها در صدد ایجاد لانه فساد در ایران هستند تا مواضع مداخلهجویانه خود را دنبال کنند. در حالی که ملت ایران سه دهه پیش لانه فساد و جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کردند که غرب مرتکب زورگویی مجدد به ملت ایران نشود.
حبیبی با اشاره به مواضع صریح نظام در این مورد گفت: قوه قضائیه موضع صریح خود را در برابر گستاخی اتحادیه اروپا اعلام کرده است. لازم است دولت و مجلس هم به همین صراحت در آستانه روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی اعلام مواضع کنند.
وی تصریح کرد: آنچه اتحادیه اروپا میگوید در حقیقت احیای ننگین قضیه کاپیتولاسیون در شکل جدید آن است باید در این مورد ایستادگی کرد.
حبیبی در پاسخ به سؤالی در مورد معرفی سه وزیر جدید کابینه به مجلس گفت: برحسب دیدگاه و مطالبات مراجع و منتقدین. مردم انتظار داشتند دولت تغییری در وزرای اقتصادی کابینه بدهد که این امرتحقق نیافت.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: ما انتظارمان از نمایندگان محترم مجلس دهم این است که فتنه ۸۸ را خط قرمز نظام بدانند و به موضوع کارآمدی وزرای پیشنهادی توجه ویژهای مبذول دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خبری که پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای منتشر کرده است، گفت: سه عبارت تأملبرانگیز، در بیانات رهبر انقلاب طی ۶ ماه گذشته بوده است. ۱- اقتصاد مقاومتی،۲- تحریم اقتصادی،۳- جوان مؤمن انقلابی
حبیبی ادامه داد: امسال سال اقدام و عمل در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. ۸ ماه از سال جاری میگذرد. این در حالی است که شاخص کسب و کار بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی در ایران پس از برجام بدتر شده و از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسیده و سه پله سقوط کرده است.
وی با بیان اینکه رکود همچنان سایه خود را بر سر اقتصاد کشور حفظ کرده است، افزود: بیکاری بیداد میکند و گرانی پنهان و آشکار را مردم در جیب و سفره خود احساس میکنند. یکی ازنگرانیهای عمده کشور جایگاه و اثرات و آسیبهای نظام بانکداری کشور است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: نگرانی مراجع و علمای دینی از عملکرد نظام بانکی است که در ملاقات با برخی از مسئولین ابراز فرمودهاند. اقتصاددانان و کارشناسان و خبرگان اقتصادی نگرانی از وضعیت مالی و مدیریتی در نظام بانکی دارند و گزارشات بانک مرکزی و گزارش مجامع بانکها از وضعیت سرمایه و بدهی و کسری منابع و دارایی و آشفتگی در نظام تصمیمگیری و انضباطات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری حکایت دارد.
حبیبی گفت: وضعیت بخش تولیدی و بنگاههای اقتصادی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط به هیچ وجه مطلوب نیست با توجه به اینکه ۷۰ درصد وضعیت اقتصادی کشور به نحوه سیاستگذاری و جهتگیری و اقدامات نظامات بانکی مربوط میشود وضعیت رکود اقتصادی در تعطیلی واحدهای اقتصادی، هزینههای سنگین ۲۵ تا۳۰ درصد و بعضاً بالاتر و این در شرایطی است که حجم نقدینگی کشور با یک رشد جهشی به بیشتر از هزار میلیارد تومان رسیده، لیکن بخش تولیدی کشور حداقلی از امکانات مالی را در اختیار دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه و اثرات نظام بانکی و با توجه به هشدارها و توصیههای مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم مجلس و… اگر در اولین فرصت اقدام عملی و جدی در رابطه با اصلاح امور و ساماندهی نظام بانکی انجام نشود باید منتظر حوادث و آسیبهای جدی در اقتصاد باشیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درپاسخ به یک سؤال در مورد بزرگداشت کوروش در شبکههای مجازی گفت: ایران دارای یک تمدن ۷ هزار ساله است تکریم هر مقطع تاریخی ایران یادآور عظمت تمدن ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام است و حرفی در آن نیست، اما اگر عدهای بخواهند از این بهانه برای برخی مقاصد شوم خود سوء استفاده کنند باید مراقبتهای لازم انجام شود.
حبیبی با اشاره به اینکه شعار عربستیزی و اسلامستیزی به این بهانه خیلی نخنماست گفت: تلاشهای مذبوحانه برخی فرماسونرها در احیای باستانگرایی است. این حرکت انحرافی آنقدر رسوا است که نیازی به روشنگری مجدد ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: نشست مسکو با حضور وزرای ایران، سوریه و روسیه دارای پیام خاصی به نظام بینالملل است پررنگ شدن این مثلث یادآور بدعهدی و بیاعتمادی به آمریکا و غرب درمبارزه با تروریسم و پیدا کردن راهحلهای معقول و مستقل است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان با اشاره به سالگرد وفات یار صدیق امام و رهبری مرحوم حبیبالله عسکراولادی، گفت: حبیب الله عسکراولادی از نوجوانی پای در میدان مبارزه با طاغوت گذاشت و در حمایت از امام و انقلاب اسلامی و نیز رهبری معظم انقلاب با خلوص و صدق از هیچ فداکاریای دریغ نکرد.
حبیبی با تشکر از شورای شهر تهران که یکی از خیابانها را به نام حبیبالله عسکراولادی نامگذاری کردهاند، گفت: این اقدام شایسته در حقیقت یادآور فداکاریها و مبارزات یکی از یاران صالح و صادق نیروهای انقلاب و احیاء بخشی از تاریخ معاصر است.
نظر شما