کارگروه بررسی رفع موانع تولید وصادرات غیر نفتی در چابهار برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه بررسی رفع موانع تولید و صادرات غیر نفتی با حضور مدیر کل دفتر تسهیل وجذب سرمایه گذاری استانداری سیستان و بلوچستان، ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و فرماندار ویژه شهرستان چابهار در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

مدیر کل دفتر تسهیل وجذب سرمایه گذاری استانداری سیستان و بلوچستان در این کارگروه ضمن اشاره به فرصت های ایجاد شده در پسا برجام جهت سرمایه گذاری و تولید گفت: هدف از برگزاری این کارگروه بازگشت واحدهای تولیدی و صنعتی راکد به چرخه فعالیت، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رفع موانع صادرات است.

ماندانا زنگنه ضمن تشکر از پیشکسوتان تولید و صادرات شهرستان افزود: در بازدیدی که امروز از برخی واحد های تولیدی شهرستان شد پتانسیل های خوبی مشاهده شد که البته برخی واحد ها دارای مشکلاتی بودند که باعث کند شدن چرخه تولید شده بود که باید تمام توان خود را بگذاریم تا در جلسات ستاد تسهیل استان به مشکلات این واحد ها رسیدگی شود.

وی گفت: دولت با پرداخت بسته‌های حمایتی در قالب تسهیلات کم‌ بهره با کمک بانک‌ها به دنبال احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است.

این مقام مسئول ضمن اشاره به برگزاری همایش بزرگ توسعه سواحل مکران در آینده نزدیک در چابهار خاطر نشان کرد: این همایش با حضور سرمایه گذاران بین المللی از ۸۰ کشور و نیز هلدینگ های بزرگ کشور برگزار می شود که خود باعث رونق تولید و سرمایه گذاری در این شهرستان خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه کارگروه بررسی رفع موانع تولید و صادرات با اشاره به برگزاری جلسات متعدد جهت رفع موانع تولید در استان افزود: باید بتوانیم با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی روش مناسبی جهت انجام فعالیتهای تولیدی با ارزش افزوده بالا در پیش بگیریم و دولت با پرداخت بسته‌های حمایتی در قالب تسهیلات کم بهره با کمک بانک‌ها به دنبال احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است که سبب ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود.

نادر میرشکار افزود: خوشبختانه گمرک شهرستان کارهای مناسبی در جهت رفع موانع صادراتی انجام داده که باعث سهولت در امورات صادراتی شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها همراهی و هماهنگی لازم را در پرداخت تسهیلات و احیا واحدهای تولیدی دارند، گفت: امیدواریم درآینده نزدیک مابقی واحدهای تولیدی با بانک ها قرارداد منعقد کرده و تسهیلات آنها را نیز پرداخت کنند.

این مقام مسئول ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی استان در کشور افغانستان افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی استان دارای رتبه‌های برتر صادراتی و تولیدی هستند که این نمایشگاه فرصتی است تا سرمایه گذاران افغانی از نزدیک با این ظرفیت و توانمندی‌ ها آشنا شوند.

در ادامه معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان چابهار ضمن تشکر از تمامی مسئولین که چرخ تولید و اقتصاد استان و شهرستان را به گردش در می آورند، افزود: نگاه دولت به چابهار به صورت ویژه است که از این رو وظایف ما مسئولین شهرستان را بیشتر می کند.

احمد موهبتی ضمن تاکید بر قانون مدار بودن همه مردم و مسئولین گفت: باید ریشه های فساد را در جامعه خشکاند تا نتیجه مطلوبی از اقتصاد مقاومتی به دست آورد.

وی خاطر نشان کرد: برای رفع معضل بیکاری باید زیر ساختهای سرمایه گذاری را فراهم نمود و واحد های تولیدی یکی از همین زیر ساختها است که با همراهی مدیران دستگاههای اجرائی می توان اشتغالزائی بسیار بالائی را در صنعت متصور شد.