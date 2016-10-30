شیراز میزبان سی و یکمین شب شعر عاشورا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد برگزاری شب شعر عاشورا، احد ده بزرگی دبیر علمی شب شعر عاشورا ضمن اعلام این خبر گفت: شب شعر عاشورا به عنوان مستمرترین و باسابقه ترین حرکت ادبیات آیینی و غیردولتی جایگاه ارجمندی به عنوان عزاداری فرهیختگان و اعتکاف ادبی شاعران را کسب کرده و اگرچه امسال از تالار حافظ استفاده کرده ایم اما همچنان مردمی، مستقل و غیر دولتی است.

وی با اشاره به موضوع مراسم امسال افزود: امسال موضوع محوری برنامه (فضایل حضرت اباالفضل العباس علیه السلام) است و خوشحالیم در سومین حرم حضرات اهل بیت عصمت و طهارت در ایران و دیارحضرت احمدبن موسی علیه السلام شاهچراغ و امامزادگان جلیل القدر با زبان شعر به تماشای همه ی فضیلت ها و زیبایی ها در قامت نام قمر عشیره و ابوالفضائل حضرت عباس علیه السلام بپردازیم.

ده بزرگی در تشریح برنامه های شب شعر سی و یکم گفت:چهارشنبه و پنجشنبه ۱۲ و ۱۳ آبان ماه پس از نماز مغرب و عشا و از ساعت ۱۹مراسم شب شعر با قرائت حدیث شریف کسا و سپس شعر خوانی شاعران منتخب سراسر کشور در تالار حافظ واقع در چهارراه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.

وی پرداختن به دغدغه های علمی ادبیات عاشورایی را از نقاط شاخص شب شعر عاشورا در قیاس با برنامه های مشابه دانست و افزود: برای نیل به این هدف مثل هر سال کتاب پیش کنگره را به قلم دکتر محمدرضا سنگری منتشر کردیم. این اثر از مدتها قبل به دو شکل چاپی و اینترنتی از طریق سایت ، وبلاگ و شبکه های اجتماعی وب و همراه در اختیار شاعران قرار گرفت تا متناسب با موضوع منابع صحیح تاریخی و معرفتی در دسترس شاعران خصوصا شاعران جوان باشد. همچنین در طول مراسم گعده ها و حلقه های معرفتی ویژه ای با حضور بزرگان معارف و ادبیات عاشورایی ویژه شاعران برگزار خواهد شد.

دبیر علمی ستاد برگزاری شب شعر عاشورا افزود: همچنین به روال سالانه کتاب اشعار دوره ی سی ام با عنوان (در حسرت بهار ) منتشر شده و همزمان با مراسم عرضه خواهد شد. همچنین همزمان با مراسم امسال نگارش نسخه دوم از نرم افزار ویژه ی تلفن همراه یادواره ها و کتاب های شب شعر عاشورا شامل نرم افزار های آندروید و آیفون جهت استفاده در تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها عرضه می شود و در سایت های بین المللی و مرجع این نرم افزارها نیز عرضه خواهند شد. این مساله در کنار فعال شدن گروه های تخصصی شاعران و دوستداران شب شعر عاشورا در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی همراه تحولی شایسته در ارتباط مستمر ما با مخاطبان را به وجود آورده است.

این شاعر پیشکسوت عاشورایی اشاره کرد: از جمله برنامه های دیگر مراسم امسال برگزاری سیزدهمین دوره شب شعر طلاب و دانشجویان است که از ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه در تالار صدرا و سینا واقع در خیابان نشاط برگزار می شود . این برنامه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد شد.

وی گفت: اتفاق مهم دیگر امسال فراخوان جایزه ادبی داستان کوتاه عاشورا بود که با استقبال بسیار خوب نویسندگان سراسر کشور رو به روشد. نشست اختتامیه این فراخوان همراه با محفل داستان دینی با همکاری حوزه هنری فارس و با حضور حسین فتاحی، قاسمعلی فراست، مجید قیصری و حمید گروگان، چهارشنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن همایش حوزه هنری فارس نرسیده به سینما شیراز جنب بانک ملی برگزار می شود.

احد ده بزرگی با اشاره به حضور شاعران سراسر کشور در مراسم گفت: امسال علاوه بر منتخبین فراخوان،شاعران برجسته و اساتید شناخته شده ای نیز مهمان مراسم هستند که از ان جمله می توان به اساتید دکتر محمدرضاسنگری، خسرو آقایاری، مجتبی رحماندوست ، محسن مومنی شریف، رضا امیرخانی، احمد علوی، احمد بابایی، قاسم صرافان، سیدحسین متولیان، مهدی جهاندار و ... اشاره کرد.

وی گفت: در روز پایانی حضور مهمانان در شیراز مراسم عزاداری سنتی و تربت نوشان برگزار خواهد شد و شاعران پیمان خواهند بست تا در حوزه ی ادبیات عاشورایی و اهل بیتی به خلق آثار ماندگار بپردازند. همچنین موضوع محوری مراسم سال آینده نیز اعلام خواهد شد تا به نوعی اختتامیه ی دوره ی سی و یکم آغاز سال سی و دوم شب شعر عاشورا باشد.

ده بزرگی در پایان از عموم علاقه مندان فرهنگ عاشورایی و ادب دوستان شیراز دعوت کرد با حضور در مراسم امسال از فضای معنوی آن که برگرفته از وجود امام فضیلت و طیبایی وجود مقدس حضرت سیدالشهدا اباعبدالله امام حسین علیه السلام است بهره مند شوند.