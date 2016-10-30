ماشین آلات سنگین اداره کل راه و شهرسازی استان فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی بعداز ظهر امروز یک شنبه با حضور نمایندگان شهرستان‌ها و اخلاقی مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

در این جلسه حامد همتی نماینده شهرستان اهر در شورای استان ضمن تشکر از عملکرد مثبت اداره کل راه و شهرسازی و نگاه ویژه استاندار به جاده اهر تبریز خواستار ارائه گزارشی از عملکرد پیمانکاران و آخرین وضعیت تکمیل جاده شد.

توحید اخلاقی مدیر کل راه و شهرسازی استان نیز در این جلسه اظهار داشت: تا آخر سال کل مساکن مهر شهرستان اهر تحویل و نواقصات آنها حل خواهد شد، ستادهای بازافرینی در شهرستان ها برای ساماندهی حاشیه نشینی تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه ماشین الات سنگین اداره کل راه فرسوده است گفت: ۱۴هزار کیلومتر راه در استان داریم که معادل ٢٨ هزار کیلومتر راه همسنگ می شود که برای نگهداری اصولی انها برای هرکیلومتر ٨٠ میلیون تومان بودجه یعنی به عبارتی مبلغی حدود ٢٠٠ میلیارد تومان در سال لازم است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی ادامه داد: این درحالی است که کل بودجه ملی و استانی نگهداری به ٤٠ میلیارد هم نمی رسد پس در نتیجه امکان نگهداری و اصلاح و روکش آسفالت بسیاری از معابر بین شهری و روستایی فراهم نیست.

اخلاقی در مورد بزگراه اهر- تبریز نیز گفت: جهت تسریع در اتمام بزگراه اهر- تبریز قطعه ٢ را به دو پیمانکار واگذار کرده ایم که مطمئنا تا پایان سال مالی ٩٥ یعنی تیر ٩٦ بخش اعظم جاده راتحویل می دهیم.

این مقام مسئول در پایان ابراز داشت: از شما به عنوان نماینده مردم در شوراها میخواهیم جهت جلب رضایت مالکان اراضی در بخش هایی از قطعات ٢ و ۳ با ما همکاری کنید تا بتوانیم آنها را تملک و در اختیار پیمانکار قرار دهیم.

در این جلسه مواردی همچون؛ پیگیری تکمیل نواقص مساکن مهر، نصب برج های نوری در ورودی های شهر اهر، تعیین تکلیف واگذاری تقاطع ورودی شهر روبروی دانشگاه آزاد، مشارکت اداره راه در تعریض ورودی شهر از طرف ورزقان با شهرداری، تامین قیریارانه ای کارخانه آسفالت اهر به میزان ١٥٠٠تن (به اینصورت که بجای واگذاری به کارخانه های آسفالت خصوصی و هزینه کرد پخت آن توسط شهردای؛ مستقیما به کارخانه آسفالت شهرداری واگذار شود تا واسطه حذف وهزینه کاهش یابد) زیر نیز به استماع وی رسید و مورد اقبال مدیرکل قرارگرفت و دستور پیگیری وانعکاس تا حصول نتیجه قطعی را داد.