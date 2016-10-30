واکنش اینستاگرامی محسن رضایی به عملکرد بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: « بانک‌های ایران از مسیر بانکداری و کمک به رونق اقتصاد خارج شده‌اند! آنها با پشتوانه هوا و نه تولید ملی، نقدینگی می‌سازند. دولت، بانک مرکزی و مجلس یا متوجه انحراف بانک‌ها از ضوابط و کارکرد واقعی بانک‌ها نیستند و یا اقتدار لازم جهت برخورد و نظارت بر بانک‌ها ندارند. بانک‌ها نباید ورشکستگی خود را به مردم و به اقتصاد ملی تحمیل کنند. کسب درآمد و سود بانک‌ها، از مسیر مشارکت واقعی و کمک به تولید ملی باید باشد. از نظر ضوابط شرعی نیز نظارت بر بانک‌ها ضعیف است.»