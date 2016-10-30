مسجد الاقصی در فهرست میراث در خطر جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛در نشستی که ادامه ۴۰ امین نشست کمیته میراث جهانی بود (نشستی تیرماه سال جاری در استانبول برگزار شد اما به دلیل کودتای نابهنگام سیاسی و شرایط ناآرام این کمیته در ۲۷ تیرماه سه روز زودتر از موعد مقرر به کار خود پایایان داد ) قرار شد ادامه مباحث نشست در ماه اکتبر در مقر یونسکو در پاریس برگزار شود. «محمد حسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور که به همراه احمد جلالی سفیر ایران در یونسکو در این اجلاس حضور داشت به موضوعات مطرح شده در این اجلاس پرداخت و گفت: بررسی و ارزیابی وضعیت میراث جهانی مسجد الاقصی در بیت المقدس از جمله موضوعات مهم نشست سه روزه کشورهای عضو یونسکو بود که هفته گذشته به مدت سه روز در پاریس برگزار شد.

وی با اشاره به کاوش های باستان شناسی اسرائیلی ها در مسجد الاقصی افزود: از آنجایی که این اتفاق در تقابل با حفاظت از میراث جهانی است از سوی کشور اردن به عنوان کفیل این مجموعه و با حمایت کشورهای عضو کمیته میراث جهانی از جمله کویت، لبنان، تونس و دیگر کشورها قرار گیری این اثر جهانی در فهرست میراث در خطر پیشنهاد داده شد.

معاون میراث فرهنگی کشور اعلام کرد: علیرغم اجماع کشورهای مسلمان برای قرار گیری مسجد الاقصی در فهرست میراث درخطر به درخواست آمریکا در خصوص این پیشنهاد رای گیری صورت گرفت که با دو رای مخالف، ده رای موافق و ۸ رای ممتنع، این اثر جهانی به نفع کشور فلسطین در فهرست آثار در خطر جای گرفت .

همچنین در ادامه اجلاس کمیته میراث جهانی مباحثی نیز درخصوص تغییرات عرصه و حریم برخی از آثار جهانی همچون پالمیرا در سوریه، مجموعه باغ و آرامگاه همایون در دهلی، محوطه های مقدس و مسیر زیارتی ژاپن در رشته های کی، مرکز تاریخی بخارا، ایچان کاله در ازبکستان، استینس لاس در فرانسه، معماری مودجراراگن و شهرتاریخی کاسرس در اسپانیا، یادمان ها، کلیساهای اوید پادشاهی استوریاس در اسپانیا، تپه های چکویا در امریکا، سایت تاریخی سن جان و لافورتالزا در امریکا که پیشتر از سوی کشورها تقاضا شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته طالبیان، در این نشست همچنین نتایج گزارش ۱۲ اثر جهانی مطابق با بیانیه ارزشهای برجسته جهانی و ارائه توجیهات فنی حرائم و عرصه پالمیرا و ۱۱ اثر از کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گرفت تا بدین ترتیب بازخورد ارزش های برجسته جهانی این آثار مطابق با تعاریف یونسکو ارزیابی شود.

معاون میراث فرهنگی کشور همچنین به گزارش برخی بخش های پرونده ها از جمله تانزانیا و گزارش پیشرفت و انعکاس گزارش های ادواری سایت های جهانی اشاره کرد و افزود: در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو دومین چرخه گزارش نویسی یونسکو به منظور چگونگی برگزاری کارگاه های آموزشی و تاثیر گذاری آنها مطابق با استانداردهای یونسکو در مناطق مختلف از جمله آسیا، کشورهای عربی، اروپایی و امریکای جنوبی و غیره... مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

به گفته وی، یکی از گزارش های خوب ادواری در بحث آموزش بسیار موفق عمل کرده بود مربوط به حوزه آسیا و آفریقا بود که نشان می داد در زمینه آموزش بسیار موفق عمل کرده اند.

اما موضوع دیگری که در این اجلاس مورد تاکید کمیته میراث میراث جهانی یونسکو قرار گرفت وضعیت حفاظت و صیانت از کشورهای درگیر جنگ بود.

طالبیان در این رابطه گفت: درخصوص کشورهایی چون عراق، لیبی، سوریه و یمن که هم اکنون در بحران قرار دارند و درگیر جنگ هستند، قرار شد به منظور کمک به این کشورها تیم هایی از کارشناسان برای مرمت آثار و بناهای تاریخی در آن کشورها حضور پیدا کنند که در این میان ایران پیشتر آمادگی خود را برای حضور و کمک به آثار این کشورها اعلام کرده بود.

همچنین در این اجلاس سند راهبردی و دستورالعمل میراث جهانی و ارائه گزارش کارگروه ها و همینطور هماهنگی واژه ها در سند و جامعیت داشتن آن ها و توجه به موضوعات مختلف از جمله ارزیابی های زیست محیطی، آسیب شناسی توسعه های عمرانی و معدن و چگونگی برقراری نحوه ارتباط سیستم های مدیریتی موجود در پلان مدیریت آثار جهانی مطرح شد.

طالبیان گفت: درمرحله دیگر تشکیل کارگروه به منظور ارزیابی بهتر سند راهبردی و دستورالعمل میراث جهانی مطرح شد و قرار شد که ایکروم در این خصوص برنامه جامعی را با هزینه و پشتیبانی استرالیا انجام دهد.

این درحالی است که یکی از موضوعات مهم دیگری که دراین اجلاس مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت، مربوط به فهرست موقت آثار جهانی بود که برخی از کشورهای همچون ژاپن و چین و دیگر کشورها که دارای اختلافات مختلفی بودند پیشنهاد جدیدی را ارائه دادند. این کشورها درصدد بودند تا با تغییر فهرست موقت و ضعیف کردن مداخلات یونسکو سایت خود را که با کشور دیگر هم مرز بود به ثبت برسانند به تصویب نرسید.

طالبیان گفت: راجع به فهرست موقت بحث های مختلفی صورت گرفت که با تغییرات اندکی به تصویب رسید و نهایتا فرایند گذشته که فهرست موقت باید به تایید کارشناسان یونسکو قرار گیرد ادامه خواهد داشت.