جدال سه خواهر بر سر یک خواستگار/ نمایشی که زنانه است

داوود پورحمزه کارگردان نمایش «خوشبختی در ادسا» که این روزها در تماشاخانه «سه نقطه» روی صحنه است به خبرنگار مهر گفت: این نمایش قصه زندگی سه خواهری است که در یک برهه از زمان گرفتار شده اند. آنها در دهکده ای زندگی می کنند که این دهکده بعد از وقوع جنگ دچار مشکلاتی شده و جوان های آنجا از دست رفته اند. به عبارتی بازماندگان این دهکده تنها افرادی معلول هستند که قادر به کارکردن نیستند، بنابراین این دخترها به دلیل مرگ پدر و مادرشان بر اثر جنگ مجبورند کار کنند و با توجه به اینکه سنشان بالا است نمی توانند ازدواج کنند.

وی افزود: یک خواستگار قرار است به این دهکده بیاید که این سه خواهر بر سر این خواستگار با یکدیگر درگیر می شوند و به هم حسادت می کنند اما آن شخص قبل از اینکه به دهکده برسد بر اثر خارج شدن قطار از ریل فوت می کند.

این کارگردان بیان کرد: این نمایش به گونه ای تاثیرات جنگ و تقدیر را روایت می کند و یک نمایش رئال است. می توانم بگویم که «خوشبختی در ادسا» بیشتر متن و بازی محور است و فضایی که داستان این نمایش در آن روایت می شود مانند فضای متن های چخوف است.

پورحمزه عنوان کرد: «خوشبختی در ادسا» تلفیقی از نمایش رئال و کلاسیک است و فرمی در آن دیده نمی شود ما این کار را تعمدی انجام داده ایم تا بتوانیم آنچه را مدنظر داریم به مخاطبان ارائه دهیم. این نمایش در یک دنیای ساختگی بدون زمان و بدون مکان روایت می شود البته ادسا نام یک بندر در اکراین است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نمایش زن محور است و اتفاقات آن را زن ها پیش می برند بنابراین امیدوارم بتواند با مخاطبان ارتباط برقرار کند و از آنجایی که تا به حال چنین نمایشی به اجرا درنیامده است بتواند با استقبال رو به رو شود.

«نمایش خوشبختی در ادسا» همه روزه ساعت ۲۰ تا تاریخ جمعه ۲۸ آبان ماه با بهای ۱۵ هزارتومان و مدت زمان ۴۵ دقیقه در سالن استاد رکن الدین خسروی تماشاخانه «سه نقطه» به نشانی میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده پلاک ۱۲ به صحنه می رود.