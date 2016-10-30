۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:

امدادرسانی به موقع در جاده های استان نیازمند بالگرد است

یاسوج- نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: امدادرسانی به موقع در جاده های استان نیازمند بالگرد است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف الدین ملک‌حسینی ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان هلال احمر استان افزود: با توجه به جاده‌های مواصلاتی و ترانزیتی استان داشتن امکاناتی همچون بالگرد یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه باید مسئولان مقدمات اختصاص آبالگرد را به استان فراهم کنند، گفت: در مواقع بحران در خدمت رسانی به مردم داشتن سه خصوصیت سرعت عمل، اخلاص و شجاعت مهم وضروری است.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: از جذب یک جوان در جمعیت هلال احمر تا تبدیل شدن به یک نیروی متخصص امداد و نجات عمل کننده در یک بحران، فاصله زیادی است که  باید با علم بالا و تخصص کافی مدیریت شود.

وی افزود: کار برای جوانان در هلال احمر باید از یک کار اداری به یک حرکت بزرگ اجتماعی برای نشاط جوانان وجامعه تبدیل شود.

