آنفلوآنزا با افزایش سرما سیر صعودی به خود می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنصر دادرس ظهر یکشنبه در حاشیه کارگاه منطقه ای بیماریهای حاد تنفسی دانشگاههای علوم پزشکی استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیماری آنفلوآنزا انسانی اکنون در مناطق شمالی و غربی کشور که سرما شایع شده است خود را نشان می دهد که لازم است مردم با رعایت بهداشت فردی و اجتماعی از گسترش انتقال آن جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در بیماری آنفلوآنزا و بیماریهای واگیردار تنفسی رعایت بهداشت فردی اصل است، افزود: واکسیناسیون یکی از روشهای پیشگیری است.

کارشناس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تأکید کرد: کلیه واکسن های آنفلوآنزا مورد تایید است چرا که هیچ واکسنی بدون تأیید سازمان غذا و دارو وارد کشور نمی شود.

دادرس تصریح کرد: هر واکسن آنفلوآنزا که تاییدیه سازمان غذا و دارو را داشته باشد پروسه نظارت را طی کرده است، لذا مردم نگرانی راجع به نوع واکسن و شرکت سازنده آن نداشته باشند.

این مسئول درباره رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از آنفلوآنزا اظهار کرد: گرفتن جلوی دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه، خودداری از دست دادن با دیگران، رعایت فاصله مناسب با دیگران، شستشوی مرتب دستها و تهویه هوای مناسب محل کار و زندگی از احتمال انتقال بیماری به خود و به دیگران جلوگیری می کند.

کارشناس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت درباره کسانی که باید واکسن آنفلوآنزا را دریافت کنند نیز گفت: توصیه می کنیم گروههای در اولویت و در معرض خطر مانند زنان باردار، سالمندان و افرا دارای نقص ایمنی برای اینکه خدای ناکرده دچار عوارض بیماری آنفلوآنزا نشوند واکسن را دریافت کنند.

دادرس در بخشی دیگری از سخنان خود درباره کارگاه آموزشی بیماریهای حاد تنفسی در رفسنجان اظهار داشت: این کارگاه با هدف آشنایی و بازآموزی پرسنل بهداشت و درمان با مراقبت از آنفلوآنزا در قالب بازآموزی برگزار شد تا آمادگی که در مقابل بیماریهای حاد تنفسی در سیستم بهداشتی وجود دارد تقویت شود.

وی از بازدید خود از بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان خبر داد و یادآور شد: آمادگی در این بیمارستان در حد مطلوبی است اما باید در جهت بهبود و ارتقای آن تلاش شود. تیم بهداشتی و درمانی بیمارستان آمادگی داشتند و امکانات مورد نیاز بستری بیماران احتمالی فراهم شده بود.