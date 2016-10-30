به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرخنده بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی هفته کتاب و کتابخوانی با اشاره به نامگذاری ۲۴ آبان ماه تا یکم آذرماه بهعنوان هفته کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: یکی از نیازها و اولویتهای اساسی برای توسعه همهجانبه کشور، مطالعه است.
فرخنده بر ضرورت برنامهریزی برای اجرای هرچه بهتر برنامههای هفته کتابخوانی و تداوم آن در طول سال تأکید کرد و افزود: برای تحقق این امر باید زمینههای رشد کتاب در عرصههای سختافزاری و نرمافزاری را فراهم کنیم.
وی با اشاره به راهبردها و برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی در استان، بیان داشت: تشکیل ستاد هفته کتاب، جلب مشارکت تشکلهای صنفی حوزه چاپ و نشر، بازدید از کتابفروشیهای سطح شهرستانها، جلسه با ناشران استان، ترغیب جامعه به خرید کتاب و غیره ازجمله این برنامهها است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به اختصاص اعتبار از محل اعتبارات سفر رهبری برای تکمیل و توسعه فضاهای کتابخانهای استان، عنوان کرد: ۱۰ هزار مترمربع به فضای کتابخانهای استان اضافه خواهد شد.
فرخنده با ابراز امیدواری از اینکه با برنامهریزیهایی که انجام میشود، شاهد شادابی در حوزه کتاب و کتابخوانی در استان باشیم بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه مطالعه و کتابخوانی تأکید کرد.
این مسئول بابیان اینکه تحقق این امر بهتنهایی از عهده یک دستگاه برنمیآید و نیازمند مشارکت همگانی است، افزود: تهیه کتاب بنا بهضرورت، یکی از ضعفهایی است که در فرهنگ عمومی جامعه شاهد آن هستیم.
وی تصریح کرد: علم و مطالعه را باید به خاطر ثمرات آن دنبال کنیم و اگر در پیگیری علم و دانش، انگیزههای درونی نقش داشته باشد، آنگاه شاهد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بیشازپیش در جامعه خواهیم بود.
