آنفلوآنزای نوع A در رفسنجان تاکنون مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی زاده ظهر یکشنبه در حاشیه کارگاه منطقه ای بیماریهای حاد تنفسی دانشگاههای علوم پزشکی استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از بیماریهایی که بیشترین مراجعات را در فصل سرما دارد بیماریهای حاد تنفسی است که سرلیست آنها آنفلوآنزا است که سال گذشته شاهد اپیدمی و همه گیری آنفلوآنزا در اکثر استانها بخصوص استان کرمان و شهرستان رفسنجان بودیم.

وی افزود: با توجه به اهمیت پیشگیری از این بیماری، تصمیم گرفتیم با کمک مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، با دعوت از کارشناسان وزارتخانه، کارگاهی را با حضور کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی استان کرمان و تعدادی از پزشکان برگزار کنیم.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان بیان کرد: در این کارگاه در خصوص اقدامات سال گذشته و راهکارهایی برای پیشگیری از بروز بیماری و کاهش از عوارض ناشی از بیماری احتمالی بحث و تبادل نظر می شود.

وی تصریح کرد: ماهیت ویروس بیماری آنفلوآنزا ممکن است هر ساله تغییر یابد به همین علت ما باید آمادگی ۱۰۰ درصدی را داشته باشیم.

جمالی زاده عنوان کرد: آنفلوآنزایی که مردم نگران آن باید باشند آنفلوآنزای پرندگان است که خوشبختانه در ایران نداریم اما در کشورهای همسایه موارد آن وجود دارد که به دلیل تردد مردم کشورمان به این کشورها باید مراقبت لازم را به عمل آورد.

رئیس مرکز بهداشت رفسنجان ادامه داد: در خصوص آنفلوآنزای نوع A نیز در سال جاری تاکنون موردی در رفسنجان مشاهده نشده است.

این مسئول توزیع واکسن در بین کارکنان بخش بهداشت و درمان و مردم و ارائه آموزشهای لازم به گروههای در معرض خطر را از جمله اقدامات حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برای پیشگیری از آنفلوآنزا برشمرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه همه افراد در معرض بیماری آنفلوآنزا هستند، تأکید کرد: برای برخی گروهها از جمله کودکان زیر پنج سال، سالمندان، زنان باردار، کسانی که دچار بیماریهای مزمن می شوند و دارای نقص ایمنی هستند این بیماری پرخطر است که باید واکسن آن را دریافت و تزریق کنند.

وی اذعان کرد: کادر درمانی و داخل بیمارستانی نیز آمادگی کامل دارند که اگر مواردی از بیماریهای حاد تنفسی را داشتیم با کمترین مشکل از آن عبور کنیم.