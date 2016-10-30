۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد:

۹۴ واحد مسکن مددجویی مهر به مددجویان استان واگذار شد

یاسوج- مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۴ واحد مسکن مددجویی مهر به مددجویان استان واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: ۲۳۰ واحد دیگر نیز در آینده ای نزدیک و با تکمی مسکن مهر به مددجویان تحویل داده می شود.

وی بابیان اینکه در مجموع ۳۲۴ واحد مسکن مهر به نیازمندان استان اختصاص یافته است، گفت: با انعقاد تفاهم نامه با راه و شهرسازی استان، این واحدها برای مددجویان در شهرستانهای بویراحمد، گچساران و کهگیلویه خریداری شده است.

محبی افزود:برای خرید این واحدها ۲۴ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال به حساب راه و شهرسازی واریز شده است.

وی میانگین اعتبار هزینه شده برای هر واحد مسکن مهر ممدجویان را ۷۵ میلیون ریال عنوان کرد.

