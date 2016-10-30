آزادی۳هزار و ۸۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در نیمه اول سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سیصد و نود و یکمین جلسه هیات مدیره ستاددیه کشور با حضور اعضا از جمله سید مرتضی بختیاری قائممقام تولیت آستان قدس رضوی، سید اسدالله جولایی مدیرعامل، سید علاءالدین میرمحمدصادقی، رییس و علیاکبر یساقی نایبرییس هیات مدیره ستاددیه کشور، در دفتر تولیت آستان ملکوتی امام رضا علیهالسلام برگزار شد که اعضای حاضر پس از بررسی شرایط پروندههای ثبت شده، با اعطای تسهیلات به ۵ نفر از مددجویان واجد شرایط موافقت کردند.
مجید احسانی، معاون اجرایی ستاددیه کشور در این جلسه با بیان عملکرد شش ماهه این نهاد مردمی در سالجاری گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا پایان شهریور ماه تعداد۱۰ جلسه هیات مدیره برگزار شده است که از این محل زمینه استخلاص ۴۵ محکوم غیرعمدی فراهم گردیده است که که پرونده آنها به طور ویژه در این جلسات مطرح و زمینه آزادی آنها از حبس مهیا شده است.پروندههایی که امکان رسیدگی آنها خارج از اختیارات دفاتر نمایندگی استانی بود.
وی با اشاره به آزادی سه هزار و ۸۵۸ مددجوی نیازمند از سوی ستاددیه در نیمه نخست امسال یادآور شد: مبلغ بدهی این محکومان غیرعمد رقمی بالغ بر سه هزار میلیارد ریال بود که با تلاش کمیتههای صلح و سازش ستاددیه و همکاری خالصانه مددکاران زندانهای سراسر کشور، قریب به ۳۹ درصد این مبلغ از سوی شکات و طلبکاران گذشت شده است.
دبیر جلسه هیات مدیره ستاددیه کشور افزود: در این شش ماه تعداد ۲۶۹ محبوس بدهکار دیه ناشی از تصادفات رانندگی نیز با همیاری صندوق تامین خسارتهای بدنی از بند رهایی یافتهاند
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