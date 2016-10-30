شورای حل اختلاف رویکردهای دستگاه قضایی را تغییر داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در آیین اعطای احکام و اتیان سوگند اعضای شورای حل اختلاف استان البرز که در محل دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به فراز و نشیب‌هایی که شوراهای حل اختلاف از ابتدا تاکنون از سرگذرانده‌اند، اظهار کرد: امروز به لطف درایت و تلاش‌هایی که اعضا انجام داده‌اند این شورا به یک درخت تنومند تبدیل شده و موجودیت شورای حل اختلاف جزو سیاست‌های کلان نظام است.

وی ساختار شورای حل اختلاف را بی‌بدیل دانست و افزود: ساختارهای مشابهی در برخی کشورهای دنیا وجود دارد ولی آنچه اکنون در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته ویژه و منحصر به فرد است.

رئیس کل دادگستری استان البرز محوریت ایجاد شورای حل اختلاف را توسعه فرهنگ صلح و سازش در کشور عنوان کرد و گفت: این شورا فرصتی را ایجاد کرده تا تحولی در دستگاه قضایی انجام شود و رویکرد بخش قضایی به سمت صلح و مصالحه پیش رود.

وی آمار ۱۱ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف استان البرز و ۳۵ درصدی مصالحه در پرونده‌های دارای ظرفیت صلح و سازش را تابلویی قابل قبول برای این شورا دانست و متذکر شد: با توجه به ظرفیت‌های قانونی و پتانسیلی که به واسطه وجود نیروهای متخصص و مجرب در شورای حل اختلاف استان وجود دارد انتظار این است که سال به سال این آمار افزایش یابد.

فاضلیان به ورود سالانه ۱۴ میلیون پرونده به دستگاه قضایی کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در افزایش ورودی‌ها نقشی ندارد، گفت: اگر شورای حل اختلاف شکل نگرفته بود قطعا پرونده‌هایی که با صلح و ساز مختومه می‌شدند نیز به سیستم قضایی وارد شده و شاهد افزایش ورود پرونده به دادگاه‌ها می‌بودیم.

وی با تبیین ارتقای جایگاه شورای حل اختلاف و اعضای آن در قانون جدید، گفت: ظرفیت‌های شکل گرفته، علاوه بر قائل شدن جایگاه رفیع برای اعضا بیانگر نقش بی‌بدیلی است که آن‌ها در فرآیند صدور رای دارند برای اینکه بار اصلی دادرسی بر عهده اعضاست.

فاضلیان، با تاکید بر اینکه در روند بررسی پرونده‌های ورودی باید سرعت و دقت توأمان باشد تصریح کرد: آنچه مردم انتظار دارند رسیدگی به‌هنگام و سریع به پرونده‌های آن هاست.

در ادامه این مراسم لقمان کیاپاشا رئیس شورای حل اختلاف استان البرز نیز با اشاره به تغییراتی که در قانون جدید شورای حل اختلاف درباره صلاحیت شورا و لزوم اتیان سوگند اعضا شده است، گفت: قانوگذار به دلیل حساسیت‌ها و وظایفی که اعضا دارند آن‌ها را ملزم به ادای سوگند کرده است.

وی اضافه کرد: در شورای حل اختلاف، قاضی بدون استماع نظر اعضا، رایی صادر نمی‌کند که لازمه آن دقت زیاد اعضا در روند بررسی و اعلام نظر مشورتی است.

در پایان این مراسم علاوه بر اعطای احکام، اعضا به صورت دسته‌جمعی آیین سوگند را به جا آوردند.