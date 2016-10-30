هشدار در خصوص شیوع آنفلوآنزا/نکات بهداشتی جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ندیمی ظهر یکشنبه در کارگاه منطقه ای بیماریهای حاد تنفسی دانشگاههای علوم پزشکی استان کرمان اظهار داشت: سال گذشته اولین مورد مثبت آنفلوآنزا بیماری بود که از مکه بازگشته بود که ۱۷ مهر بستری و بهبود پیدا کرد.

وی افزود: اولین فوتی سال گذشته بر اثر آنفلوآنزا در رفسنجان خانم ۳۸ ساله ای بود و نفر دوم خانمی باردار بود.

وی با اشاره به حضور رئیس مرکز بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در ۲۷ آبان ماه سال گذشته در رفسنجان برای پیگیری مسائل مربوط به آنفلوآنزا در شهرستان، عنوان کرد: بخش ویژه ای در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان و بیمارستانهای کرمان ایجاد شد و تعداد زیادی از بیماران مشکوک به آنفلوآنزا بستری شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنحان ابراز داشت: کارهایی که برای درمان و پیشگیری از آنفلوآنزا سال گذشته انجام شد به صورت صورتجلسه های منظمی تنظیم شد که راهکارهای برای آینده باشد. سال گذشته تجربه مدیریت بحران خوبی در شهرستان اتفاق افتاد و توانستیم از این بحران عبور کنیم.

وی یادآور شد: یکی از روزهای سخت کاری سال گذشته درمان خانم بارداری بود که دارای مشکلات تنفسی و علائم آنفلوانزا بود که در آی. سی. یو بستری شد و گروهی از متخصصین به صورت ۲۴ ساعته وی را درمان کردند و وی در همان آی سی یو زایمان کرد.

اسماعیلی ندیمی تصریح کرد: پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستانها و مراکز درمانی رفسنجان در مهار آنفلوآنزا نقش زیادی داشتند نکته جالب این بود که از کادر درگیر بخش آنفلوآنزا کسی مبتلا نشد و این نشان می دهد رعایت مسائل بهداشتی را خوب انجام دادیم.

وی گفت: سال گذشته تا پایان فصل اپیدمی هشت مورد مرگ قطعی بر اثر آنفلوآنزا داشتیم.