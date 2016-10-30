شکست نفت و گاز گچساران برابر الجیش قطر

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال جام باشگاه های مردان آسیا در اردن تیم نفت و گاز گچساران نماینده کشورمان به مصاف تیم مدعی قهرمانی الجیش قطر رفت و در پایان با نتیجه ۳۷ بر ۲۸ بازی را واگذار کرد تا متحمل اولین شکست خود در این رقابت ها شود.

نفت و گاز گچساران روز گذشته در اولین دیدارش مقابل الجزیره امارات به نتیجه تساوی رضایت داده بود. نماینده ایران فردا قرعه استراحت داشته و در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی خود سه شنبه ۱۱ آبان ماه به مصاف الاهلی اردن می رود.

نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جام باشگاه های مردان آسیا از هشتم تا ۱۵ آبان ماه به میزبانی اردن برگزار می شود.