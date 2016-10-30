۴ نظامی مصری در صحرای سینا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، در پی حملات گروه های مسلح به نظامیان ارتش مصر در شمال شرقی این کشور چندین نظامی مصر کشته شدند.

بر اساس این گزارش، گروه های مسلح یکی از ادوات نظامی نیروهای ارتش مصر را در شمال صحرای سیناء واقع در شمال شرقی کشور مصر هدف حملات خود قرار دادند.

در پی این حمله گروه های مسلح ۴ نظامی مصری جان خود را از دست دادند.

گفتنی است، گروه تروریستی موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه تروریستی مسلح در شبه جزیره سیناء است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سیناء» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سیناء،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.