پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را سازمان بازرسی برافراشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران، با اشاره به گزارش دادستان تهران درباره نقش احمد حکیمی پور، عضو شورای شهر در سپردن اسناد تحقیقات مقدماتی سازمان بازرسی از واگذاری املاک شهرداری به مدیرمسوول سایت معماری نیوز، گفت: باید روایت صحیحی از آنچه که در طول چند هفته گذشته در جریان پرونده واگذاری املاک رخ داد، منتشر شود.

وی ادامه داد: اینکه اسناد مربوط به سازمان بازرسی و قوه قضاییه توسط یک عضو شورا در اختیار خبرنگاری قرار می‌گیرد و آن خبرنگار نیز بدون اینکه مراحل تحقیق به طور کامل طی شده و صحت و سقم آن مشخص شده باشد، اسناد را منتشر می‌کند، برابر نص قانون انتشار این اسناد مصداق عمل مجرمانه است و یاشار سلطانی هم به همین دلیل در بازداشت است.

شاکری خاطرنشان کرد: انتظار این بود که حکیمی پور این عمل را تقبیح کند، نه اینکه در جرم معاونت داشته باشد و اسناد را به یاشار سلطانی تحویل دهد و او نیز به صورت قطره‌چکانی و انحصاری این اسامی را منتشر کند به نحوی که چند روز قبل از انتخابات هیات رییسه شورای شهر، پنج عضو شورا را بی اعتبار کند در حالی که فرصتی برای دفاع این افراد از خودشان پیش از انتخابات وجود نداشته باشد. آیا میتوان تردید کرد که این پروژه سیاسی نبوده و بدون هدف گزاری عملیاتی شده؟

وی با تاکید بر اینکه روایت صحیح از ماجرا این است که در انتشار این اطلاعات، کار مجرمانه صورت گرفته است،‌ افزود: مجرم باید تقبیح شود نه اینکه برایش کف بزنیم و در حمایتش کمپین راه بیندازیم و طومارِامضا جمع کنیم.

شاکری یادآور شد: در جامعه ای که قانون به سخره گرفته شود و فصل‌الخطاب نباشد ، فتنه شکل می‌گیرد و حمایت از قانون شکن یعنی دامن زدن به فتنه. آنان که با حضور در منزل یاشار سلطانی یا به هر نحو مُهر تایید بر عمل او می زنند،‌ به نوعی قانون‌شکنی را تشویق می‌کنند،‌ در حالی که نباید کسی که مرتکب تخلف شده را به جای مزمت، در جامعه به عنوان قهرمان جلوه دهیم.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را پیش از اینکه یاشار سلطانی و دیگران به موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی و قوه قضاییه با تولید گزارش واگذاری املاک در شهرداری برافراشت، افزود: گزارش نهایی دادستان نیز در این رابطه منتشر شده که مبنای برخورد با تخلف قرار خواهد گرفت.

شاکری با بیان اینکه موضع ما در زمینه پیگیری مفاسد اقتصادی روشن و برگرفته از اهداف مکتب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است، گفت: اگر کسی از اندیشه امام (ره) و رهبری کوتاه بیاید، چه روحانی باشد ، چه قالیباف، برای ما تفاوتی نمی‌کند و خط قرمز ما اشخاص نیستند . ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ایم.

وی با بیان اینکه همه ما باید این کرسی‌ها را بگذاریم و برویم؛ بنابراین باید برای خدا عمل کنیم، خاطرنشان کرد: زمانی امام خمینی (ره)، آیت‌الله منتظری را حاصل عمر خود توصیف کرد و نقل است که فرمود که من در منتظری خلاصه می‌شوم. اما روزی دیگر رسید که امام بیت منتظری را خانه لیبرال‌ها و منافقان معرفی کرد. بنابراین ممکن است حتی چهره‌های موجه دچار تخلف، انحراف یا نفاق شوند. اما فراموش نکنید کسانی که از راه انقلاب دور شوند، خود در راه مانده و انقلاب مسیر خود را طی می‌کند.

شاکری سپس با انتقاد از دروغ‌پردازی سایت‌ خبری رویداد۲۴ مبنی بر درج تیتر "قالیباف پاسخگو نباشد بدون هیچ تعارفی باید برکنار شود" گفت: کینه ورزی این سایت نسبت به شهردار تهران موجب نسبت دادن مطلبی کذب از زبان مصاحبه شونده شده است و با این قلع و قمع خبری تیتری برای مطلب انتخاب می‌کنند که در متن وجود ندارد. وقتی هم که مورد اعتراض قرار می‌گیرند، اعلام می‌کنند که حق انتخاب تیتر برای دبیر خبر محفوظ است.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران توصیه کرد مطبوعات از این شیوه و اخلاق غیرحرفه‌ای در انتشار اخبار پرهیز کنند.