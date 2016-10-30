به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جواد بخشی در تشریح این خبر گفت: مانور امداد ونجات به منظور ایجاد تعامل بیش از پیش در همه زمینه‌های فنی و عملیاتی، شناسایی نقاط ضعف و قوت واحدهای امداد رسانی فعال در شهرستان در حوادث و سوانح طبیعی (زلزله) برآورد توان و سرعت عمل نیروهای عملیاتی ارگان‌های امدادی و انتظامی شهرستان، از قبیل هلال احمر، آتش نشانی، راه و شهرسازی و اورژانس در دبیرستان پسرانه شهید «رحمانی» شهر «حاجی آباد» برگزار شد.

وی در ادامه بیان داشت: با وقوع این گونه حوادث، احتمالا افرادی فرصت طلب نیز هستند که اقدام به بی‌نظمی و یا حتی سرقت و برداشتن اموال حادثه دیدگان می‌کنند که در این مانور با استقرار اکیپ‌های انتظامی در اطراف محل حادثه و کنترل ورود و خروج از اموال حادثه دیدگان محافظت به عمل آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه درپایان با تشکر از حضور و هماهنگی همه نهادهای مشارکت کننده در طرح عنوان کرد: انجام این گونه مانورها باعث افزایش آمادگی نیروهای امدادی و انتظامی در مقابل حوادث می‌شود.