۱۲۷ مرکز سلامت برای اجرای طرح پزشک خانواده در اصفهان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر یکشنبه، در مراسم آغاز طرح تحول سلامت اظهار داشت: از ابتدای آبان امسال، این برنامه در کلانشهر اصفهان اجرا شد و برای اجرای آن افزون بر مراکز و پایگاه های موجود، ۱۰۰ پایگاه سلامت و ۲۷ مرکز خدمات جامع سلامت با به کارگیری ۷۲۴ نفر نیروی انسانی از طریق برون سپاری فعال شدند.

وی بیان داشت: مرکز بهداشت این استان در تلاش است تا با استفاده از منابع موجود، پنج خدمت سلامتی شامل خدمات خود مراقبتی، سلامت عمومی، خدمات اولیه سلامت فردی، خدمات درمانی و خدمات ویژه بر اساس مشکلات سلامت هر منطقه را به شهروندان در سراسر استان ارائه دهد.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه این برنامه از اول مهر سال ۹۳ در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرستان های اصفهان ، شاهین شهر، نجف آباد، شهرضا و خمینی شهر اجرا شد، گفت: در این طرح در ۹ مرکز خدمات جامع سلامت و ۱۸ پایگاه سلامت با بکارگیری ۱۸۳ پزشک و کارشناس کارشناس تغذیه اجرایی شد.

وی با اشاره به اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست این طرح در مناطق یاد شده، افزود: مرحله دوم این طرح در شهرهای کوچک ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر در ۳۸ پایگاه سلامت و ۲۸ مرکز خدمات جامع سلامت اجرایی شد.

زرگرپور با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح در مرحله دوم ۲۴۹ نفر پزشک و کارشناس بهداشت و تغذیه به کارگیری شد، افزود: این طرح با کمک سایر نیروها و واحدهای دولتی با موفقیت استمرار یافت.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای خرداد ماه ۹۴، برنامه تحول نظام سلامت در شهرهای ۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفری آغاز شد، گفت: برای اجرای این طرح در این شهرها افزون بر واحدهای دولتی، از طریق برون سپاری ۶۵ پایگاه سلامت و ۲۷ مرکز خدمات جامع سلامت با ۳۶۵ نفر پزشک و کارشناس بهداشتی فعال شدند.