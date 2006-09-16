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۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۰۴

دبير اجرايي سازمان ليگ برتر در گفتگو با " مهر" :

منتظر اعلام نظر كميته كارشناسي در مورد ديدار پاس و فجر هستيم

منتظر اعلام نظر كميته كارشناسي در مورد ديدار پاس و فجر هستيم

علي كاظمي گفت: براي تصميم گيري در مورد ديدار ناتمام تيم هاي پاس و فجرسپاسي شيراز منتظر اعلام نظر كميته كارشناسي فدراسيون فوتبال هستيم.

مديراجرايي سازمان ليگ برتربا بيان اين مطلب به خبرنگارمهر افزود : گزارش داور و ناظر بازي عصر امروز به سازمان ليگ ارائه خواهد شد و بر اساس مستندات وگزارش كميته كارشناسي فدراسيون فوتبال ابتدا بايد طبيعي يا غيرطبيعي بودن اين حادثه مشخص شود تا بر اساس آن در مورد تجديد يا اعلام نتيجه اين مسابقه اعلام نظرصورت بگيرد .

كاظمي درخصوص اظهارات داريوش مصطفوي درمورد تاكيد آئين نامه برتكرار مسابقه تصريح كرد : ايشان آئين نامه سازمان ليگ برتر در اين زمينه را بيان كردند ولي تا زمانيكه كميته كارشناسي نظرخود را درخصوص اين مسابقه اعلام نكند نمي توان در اين باره اظهارنظر قطعي كرد.

وي با اشاره به صراحت آئين نامه ليگ برتر در موارد مشابه گفت : آئين نامه ليگ برتر بر شرايط وقوع حوادث اين چنيني تاكيد دارد و در صورتي كه مستندات حكايت از طبيعي بودن حادثه داشته باشد در آئين نامه تكرارمسابقه مورد تاكيد قرارگرفته است.

ديدار تيم هاي برق شيراز و پاس از هفته دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر در شرايطي كه تيم پاس با دو گل از ميزبان خود پيش بود بر اثر قطع برق ورزشگاه نيمه تمام باقي ماند.

کد مطلب 381042

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