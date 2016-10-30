به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «جواد الطلیباوی» سخنگوی جنبش «عصائب أهل الحق» عراق در سخنانی از دخالت های آمریکا در امور داخلی این کشور به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: آمریکایی ها تلاش می کنند تا در مسیر عملیات آزادسازی محور غربی موصل که حشد الشعبی عهده دار آن است، سنگ اندازی کنند.

وی در همین راستا تصریح کرد: آمریکایی با هدف کارشکنی در مسیر عملیات آزادسازی موصل، بر روی سیستم های ارتباط ما پارازیت ارسال می کنند.

گفتنی است، نیروهای حشد الشعبی از بامداد روز گذشته با دستور مستقیم حیدر العبادی، عملیات آزادسازی محور غربی موصل را آغاز کردند.

جنبش «عصائب أهل الحق» یکی از زیرمجموعه‌های نیروهای حشد الشعبی است.