پیش بینی مکان مناسب برای انتقال ۴ هزار صنف از خلازیر

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه "طرح احداث بوستان شهر دانش و طبیعت" با بیان اینکه مالکیت، یکی از موارد مهم در خصوص این بوستان است، تاکید کرد: این ملک، موقوفه خاص است و باید مساله مالکیت آن مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه شهر دانش و طبیعت نباید تنها به بوستان تبدیل شود، تصریح کرد: نباید فضایی ایجاد شود که تنها محل اتراق شود، بلکه می بایست فضای علمی، آموزشی و پژوهشی با جاذبه های فضای سبز برای عامه مردم ایجاد شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین تصریح کرد: زمین مورد نظر برای این طرح، ۱۸۰ هکتار است در حالی که ایجاد بوستان شهر دانش و طبیعت در ۱۰۰ هکتار تصویب شده و نقطه مورد نظر برای ایجاد بوستان مشخص نیست.

حافظی با بیان اینکه در محله خلازیر از سال ۷۰ تاکنون ۴ هزار واحد شغلی ایجاد شده است، اعلام کرد: با ایجاد این بوستان، باید برای انتقال این مشاغل محل مناسبی پیش بینی شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات صورت گرفته در سال ۹۳ انجام این پروژه به هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت، گفت: در آن سال ۱۲ میلیارد تومان اعتبار جهت این پروژه تخصیص یافت. شهرداری می بایست در موارد فوق الذکر پیش بینی های لازم را به عمل آورد و به شورا گزارش ارائه شود.