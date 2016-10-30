سیستم رادیویی داوران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سیستم رادیویی داوران عصر یکشنبه با حضور داوران بین المللی، رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد و طی این مراسم توسط علیرضا فغانی و محمدرضا منصوری از این هدست ها رونمایی شد.

مهدی تاج در جریان این نشست گفت: مسیر داوری ایران رشد خیلی خوبی داشته و ما در حال حاضر بهترین داوران آسیا را داریم. علیرضا فغانی هم نماینده خوبی برای جامعه داوری ماست که توانسته فینال المپیک را قضاوت کند.

وی افزود: زمانی ما دغدغه این را داشتیم که در بازی ها از داوران خارجی استفاده کنیم، اما الان داوران ما مهمترین مسابقات دنیا را سوت می زنند و اگر هم اشتباهی در زمینه داوری رخ می دهد اشتباهات سهوی است و هیچ کس از روی جانب‌داری قضاوت نمی‌کند؛ زیرا فرد عاقل هیچ وقت جانب‌داری تیمی را نمی کند. البته هر ۱۶ تیم ما بعضی اوقات معتقدند که از داوری متضرر شده اند اگر این مسئله صورت گرفته، پس لابد ۱۶ تیم دیگر در سایر نقاط دنیا از داوری نفع بردند.

همچنین در این جلسه اعلام شد که تابلوهای تعویض جدید نیز طی دو هفته آینده به داوران کشور داده می شود.

علیرضا اسدی که در این جلسه حضور پیدا کرده بود، با اشاره به اینکه خرید این سیستم ها برای داوری مهم است، گفت: مهمترین عنصر فوتبال بخش داوری است البته ما شاهد این هستیم که هم در بحث عملی و هم در بحث علمی داوری ما پیشرفت زیادی داشته و این موضوع ارزشمند است. خروجی این موفقیت را هم می توان از عملکرد آنها دید و عملکرد آنها در صحنه بین المللی جواب این ناملایمتی ها را می دهد. امیدوارم رفع مشکلات سخت افزاری باعث شود تا داوران میزان کمتری دچار اشتباه شوند.

حسن کامرانی فر هم به عنوان رئیس دپارتمان داوری در این مراسم گفت: ما در لیگ ۱۶ تیم نداریم بلکه ۱۷ تیم داریم. همانطور که سپ بلاتر اعلام کرد که در جام جهانی ۳۳ تیم حضور دارند و تیم سی و سوم داوری است، در لیگ ما هم تیم اول از این ۱۷ تیم، تیم داوری است. من به داوران تبریک می گویم که در سه فینال بین المللی توانستند قضاوت کنند و این اتفاق خوبی برای داوران ما است.

رئیس دپارتمان داوری تصریح کرد: این نوع تجهیزات اشتباهات داوری ما را به صفر نمی رساند، اما کمک می کند تا تصمیمات بهتری گرفته شود.

وی گفت: این ۱۰ ستی که خریداری شده در مسابقات مهم فوتسال، لیگ دسته یک و سایر مسابقات در اختیار داوران قرار می گیرد همچنین قرار است در بازی های فردا نیز از این تجهیزات استفاده شود.