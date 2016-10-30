ساماندهی متکدیان برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی روز یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان استان که در استانداری برگزار شد گفت: تکدی گری از جمله آسیب های اجتماعی است که اگر ساماندهی نشود آثار و تبعات منفی زیادی خواهد داشت و به جامعه آسیب خواهد زد.

وی افزود: شناسایی و جمع آوری متکدیان در سطح استان از کارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا تکدی گری چهره شهر را زشت می کند و ما وظیفه داریم با برنامه ریزی منطقی و هماهنگی زمینه برچیده شدن تکدی گری در سطح شهر را فراهم کنیم.

رحیمی بیان کرد: برای اجرایی شدن این کار نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه های اجرایی هستیم و باید اکیپ هایی برای جمع آوری این افراد در استان پیش بینی شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری یادآورشد: در این راستا سازماندهی اتباع بیگانه ای که به کار تکدی گری مشغول هستند باید در اولویت قرار گیرد و با شناسایی و جمع آوری این افراد از بروز مشکلات بیشتر برای استان جلوگیری شود.

وی اظهارداشت: دریک برنامه ضربتی باید چهره شهر را از وجود متکدیان تاپایان آبان ماه جاری پاک کنیم که این کار نیازمند ساماندهی و همکاری دستگاهها و فرهنگ سازی توسط رسانه هاست.

رحیمی گفت: با اطلاع رسانی باید کاری کنیم تا مردم به متکدیان کمک نکنند چون بسیاری از متکدیان توسط افراد سودجو سازماندهی می شوند که باید با ریشه یابی این افراد بتوان متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کرد.

وی اضافه کرد: دستگاه های فرهنگی باید وارد عمل شوند چون اگر از گسترش این پدیده زشت جلو گیری نشود مشکلات فراوانی برای جامعه ایجاد خواهد کرد و از مردم نیز انتظار می رود به این افراد کمک نکنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اظهارداشت: از رسانه های گروهی بویژه صدا وسیما و ائمه جمعه و جماعات انتظار داریم در این زمینه مشارکت بیشتری کنند زیرا اگر مردم بدانند متکدیان و معتادان چه اسیبی به جامعه وارد می کنند از کمک کردن به این افراد خودداری خواهند کرد.

رحیمی تصریح کرد: در رسیدگی و برخورد با مشکلات متکدیان باید طبق قوانین رفتار کنیم و مردم را راهنمایی کنیم که می توانند به موسسات خیریه ای که در این حوزه فعالیت می کنند اعتماد کرده و کمک های خود را اهدا کنند تا رسیدگی به نیازمندان از طریق روش های منطقی و مطلوب صورت گیرد.