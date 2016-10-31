سوء استفاده آل سعود از مقدسات مسلمانان برای تحقق اهداف جنگ در یمن

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: جنگ در یمن در حالی ادامه دارد که سعودی ها از بمباران و به خاک و خون کشیدن مردم فقیر یمن دست برنداشته اند. سعودی ها و ائتلاف تحت سرکردگی آنها که مشاهده می کنند همه تلاش ها و تحرکات مذبوحانه آنها با شکست انجامیده است علاوه بر یورش های جنون وار که از مجلس عزا گرفته تا مدارس و آثار باستانی و مناطق مسکونی را هدف قرار می دهد به جنگ روانی روی آورده اند.

آنها برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی دریغ نکرده اند و آمریکا نیز به کمک آنها آمده است؛ اما همچنان عاجز و درمانده هستند و ضربات موشکی و حملات موثر ارتش و کمیته های مردمی یمن آنها را به سوی به کارگیری از ابزارهای جنگ روانی کشانده است.

پس از اینکه یمنی ها اعلام کردند که پایگاه نظامی در جده را با موشک هدف قرار داده اند، سعودی ها و همپیمانان آن جنگ روانی گسترده ای ضد یمنی ها به راه انداخته اند. آل سعود این بار نیز به دنبال استفاده ابزاری از اماکن مقدس برآمدند و کوشیدند که وانمود کنند؛ یمنی ها مکه را نشانه رفته اند؛ ادعایی که به سرعت از سوی منابع وابسته به ارتش و کمیته های مردمی یمن تکذیب شد این بار نیز به دنبال استفاده ابزاری از اماکن مقدس برآمدند و کوشیدند که وانمود کنند؛ یمنی ها مکه را نشانه رفته اند؛ ادعایی که به سرعت از سوی منابع وابسته به ارتش و کمیته های مردمی یمن تکذیب شد.

شرف لقمان سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن تکذیب این ادعاها گفت:" پایگاه نظامی سعودی هدف قرار گرفته است. سعودی ها به دنبال بهره برداری ابزاری هستند. ما به قبله مسلمانان بیش از سعودی ها توجه داریم.

وی افزود: این ادعا و تلاش های گمراه کننده سعودی ها در راستای شکست متجاوزان و استفاده از عواطف و برانگیختن عواطف است. این موشک به دقت به هدفش در پایگاه هوایی عبدالعزیز در جده اصابت کرده است. رژیم سعودی هنگامی که احساس شکست در همه زمینه ها می کند به عواطف مسلمانان روی می آورد و این ادعا که ارتش و کمیته های مردمی یمن، بیت الله الحرام را نشانه رفته اند. ما از آنها در حمایت از بیت الله الحرام مقدم تر هستیم و تاریخ آن را ثابت کرده است. روزهای گذشته ثابت کرده است که آل سعود پای شرکت های اسرائیلی را به بیت الله الحرام به بهانه حمایت از حجاج باز کرده است.

لقمان تاکید کرد: شکست های متوالی سبب شده است که سعودی ها به جنگ رسانه ای و گمراه کننده روی آورند و ما همواره شاهد این موضوع هستیم. هدف از جنگ رسانه ای و جنجال رسانه ای منحرف کردن دنیا از کشتارها در یمن که آخرین آنها سالن بزرگ عزا در صنعا بود، است.

هدف ساکت کردن واکنش ها و منحرف نگاهها از جنایات است. دشمن بیش از این کاری نمی تواند انجام بداند و بیش از این نمی تواند ویران کند. ما به واکنش های آنها توجهی نمی کنیم. امیدواریم که رژیم سعودی ما را به واکنش دردناکتر در گزینه های استراتژیک خود وادار نکند".

یک منبع مسئول در یگان موشکی یمن نیز اعلام کرد:" این موشک به سوی مکه شلیک نشده است و این ادعاها پوچ و بی اساس و کذب است و هدف برانگیختن عواطف منطقه عربی و دینی برای مشروع جلوه دادن یورش به مردم یمن است. یمنی ها برای مکه و اماکن مقدس احترام قائل هستند و هرگز بیت الله الحرام در زمره اهداف یگان موشکی یمن نیست. این موشک به سوی اهداف نظامی در منطقه غربی شلیک شده است.

یگان موشکی به دشمن سعودی-آمریکایی یمن وعده واکنش کوبنده و به ملت یمن بازدارندگی را وعده می دهد".

محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد: "رژیم سعودی بهتر است از این ابتذال رسانه ای دست بردارد. استفاده از اماکن مقدس تلاشی برای برانگیختن احساسات مسلمانان است".

به هر حال سعودی ها از دنبال کردن جنگ رسانه ای و تبلیغات گسترده علیه یمن به دنبال اهداف خاصی هستند. هدف از ترویج اکاذیب مربوط به هدف قرار دادن مکه شاید مقدمه ای برای جنایات بزرگتر از سوی سعودی هاست.

آل سعود به بهانه دفاع از مقدسات به دنبال بهره برداری سیاسی از اماکن مقدس است و اینکه بتواند پوشش دینی برای جنگ افروزی اش به دست آورد آل سعود به بهانه دفاع از مقدسات به دنبال بهره برداری سیاسی از اماکن مقدس است و اینکه بتواند پوشش دینی برای جنگ افروزی اش به دست آورد.

سعودی ها همانطور که مقامات یمنی اعلام کرده اند پس از اینکه در برابر ضربات مهلک ارتش و کمیته های مردمی نتوانستند کاری از پیش ببرند به دنبال بهره برداری از اماکن مقدس برای کشاندن کشورهای دیگر به جنگ و باتلاق یمن به بهانه دفاع از مقدسات هستند.

ناتوانی سعودی ها در جبهه های نظامی کاملا مشهود است. سقوط مواضع نظامی سعودی و پیشروی یمنی ها گواه این مدعاست. این وضعیت میدانی و حملات موشکی نوعی احساس سرخوردگی در میان آل سعود و مردم عربستان ایجاد کرده است به ویژه که مردم عربستان این سئوال را از خود می پرسند که چرا باید ریاضت اقتصادی به سبب سیاست های غیر قابل توجیه جنگ علیه یمن تحمل کنند. نظامیان سعودی هم جنگ را تایید نمی کنند از همین رو است که آل سعود به برانگیختن عواطف مسلمانان برای وادار کردن کشورها به ارسال نظامیان به جنگ با یمن به بهانه دفاع از مقدسات روی آورده است.

سعودی ها تلاش زیادی کردند تا از ابتدای جنگ افروزی ضد مردم بی پناه یمن، نظامیان دیگر کشورها را به جنگ زمینی با یمنی ها بکشانند اما تلاش های آنها راه به جایی نبرد. همه این کشورها به خوبی می دانند که یمن گورستان متجاوزان است و از این رو تمایلی برای ورود به باتلاق یمن از خود نشان نداده اند.

اما نکته ای دیگر که در این موضوع به خوبی واضح و عیان است تلاش های ریاض برای ایران هراسی است. سعودی ها در این نمایش مضحک سعی دارند که وانمود کنند که حامیان ایران به سوی مکه موشک شلیک کرده اند. برخی روزنامه های سعودی(عکاظ) در این میان پا را فراتر گذاشته و سعی کردند که از یک حادثه تاریخی(سپاه ابرهه) استفاده ابزاری کنند تا بر شکست های آل سعود در اداره حرمین مقدس سرپوش بگذارند.

به نظر می رسد که سعودی ها به هذیان رسانه ای روی آورده اند و گرنه یمنی ها ابرهه حبشی نیستند که بخواهند مکه را ویران کنند بلکه مسلمان هستند و برای کعبه و مکه قداست قائلند به نظر می رسد که سعودی ها به هذیان و ابتذال رسانه ای روی آورده اند و گرنه یمنی ها ابرهه حبشی نیستند که بخواهند مکه را ویران کنند بلکه مسلمان هستند و برای کعبه و مکه قداست قائلند. این اقدامات در واقع نوعی دست و پا زدن در برابر توان موشکی یمنی هاست. گرچه یمنی ها توان مقابله با هواپیماهای ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها را ندارند اما از توان موشکی قوی برخوردارند.

سعودی ها که در باتلاق یمن فرو رفته اند در حال دست و پا زدن برای نجات هستند و در این میان به هر ابزاری چنگ می زنند. آل سعود معمولا در هر فرصتی بسته به نوع حادثه با استفاده از بنگاههای خبرپراکنی خود به تبلیغات گسترده ضد ایران می پردازد از سوءقصد خیالی به دیپلمات ها گرفته تا حادثه تعرض به سفارت و حوادثی از این قبیل.

با توجه به عیان شدن بی کفایتی آل سعود در اداره حرمین شریفین و قربانی شدن شماری از حاجیان کشورها و رفتارهای زننده با زائران بیت الله الحرام، آنها می کوشند که از هر فرصتی برای بهبود وجهه خود استفاده کنند.

سعودی ها با جنجال حمله موشکی یمنی ها در واقع هم به دنبال این هستند که هم خود را حامی قبله مسلمانان بدانند و هم به دنبال این هستند که عواطف مسلمانان را برانگیزانند و دولت های آنها را وادار به جنگ با مردم فقیر یمن کنند و هم به مردم عربستان وانمود کنند که جنگ و تجاوز آنها به یمن برای حمایت از خانه خداست و این ادعا که با دشمنی در جنگ هستند که بیت الله الحرام را هدف قرار می دهد. به این ترتیب تلاش می کند از حجم انتقادهای مربوط به سیاست های ریاضت اقتصادی بکاهد.

اما نکته دیگری که در جنگ یمن با شلیک موشک، ارتش و کمیته های مردمی نمایان تر شد، تحول استراتژیک است به این ترتیب که یمنی ها پایتخت اقتصادی و شهر حیاتی آل سعود را در بانک اهداف خود قرار داده اند.

علاوه بر جده، یگان موشکی یمنی ها، پایگاه ملک فهد در طائف، پایگاه السلیل در منطقه ریاض را نشانه رفته است و این در کنار حملات گسترده به نجران و جیزان و عسیر است. مراکز سعودی ها در ابها، عسیر، سواحل دریای سرخ هدف قرار گرفته اند که این تحولی مهم در عرصه جنگ یمن است و هر روز باید منتظر هدف بعدی بود که یمنی ها در داخل عربستان نشانه می روند.

نکته پایانی درباره مواضعی است که پس از شلیک موشک به جده از سوی کشورها و شخصیت های وابسته به آل سعود اتخاذ شد. این مواضع نفاق و دوگانگی آشکار این کشورها و شخصیت ها را نشان می دهد که نسبت به جنایات روزمره سعودی ضد مردم بی پناه یمن واکنشی نشان نمی دهند اما در مقابل دنباله رو آل سعود هستند.