۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

تکه‌برداری از ریه برای آزمایش تکمیلی؛

تشریح آخرین وضعیت منصور پورحیدری از زبان پسرش

پسر منصور پورحیدری آخرین وضعیت پیشکسوت تیم فوتبال استقلال را تشریح کرد.

علی پورحیدری عصر امروز یکشنبه در مورد آخرین وضعیت پدرش به خبرنگار مهر گفت: شرایط پدرم تغییر نکرده است. ایشان هم اکنون در  بخش مراقبت های ویژه هستند و تحت مراقبت پزشکان قرار دارند.

پورحیدری در مورد شایعه بحث و مجادله با پزشکان معالج منصورخان از سوی خانواده اش گفت: اصلا چنین بحثی وجود نداشت، بهترین پزشکان اینجا مراقب پدر من هستند و از این جهت خدا را شکر اعتماد کامل داریم.

وی در ادامه افزود: از ریه منصورخان تکه برداری برای آزمایش انجام دادند و این آخرین اقدامی است که در بیمارستان انجام شده است.

