تشریح آخرین وضعیت منصور پورحیدری از زبان پسرش

علی پورحیدری عصر امروز یکشنبه در مورد آخرین وضعیت پدرش به خبرنگار مهر گفت: شرایط پدرم تغییر نکرده است. ایشان هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه هستند و تحت مراقبت پزشکان قرار دارند.

پورحیدری در مورد شایعه بحث و مجادله با پزشکان معالج منصورخان از سوی خانواده اش گفت: اصلا چنین بحثی وجود نداشت، بهترین پزشکان اینجا مراقب پدر من هستند و از این جهت خدا را شکر اعتماد کامل داریم.

وی در ادامه افزود: از ریه منصورخان تکه برداری برای آزمایش انجام دادند و این آخرین اقدامی است که در بیمارستان انجام شده است.