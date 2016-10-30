۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۰۲

طی نامه ای صورت گرفت:

قدردانی اعضا شورای شهر تهران از دادستان کل کشور

اعضای شورای اسلامی شهر تهران ضمن قدردانی از اقدام به موقع و مستقل قوه قضاییه و شخص دادستان کل کشور در پرونده املاک شهرداری خواستار حضور شهردار تهران در جلسه شورا و ارائه توضیحات تکمیلی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سیصدو یکمین جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در راستای رسیدگی قوه قضاییه به پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران طی نامه ای که به امضا اعضا حاضر در جلسه رسیده بود از دادستان کل کشور جناب حجت السلام و المسلمین منتظری تقدیر و تشکر کردند.

در بخشی از این نامه امده است که: ما اعضای شورای شهر تهران مراتب قدردانی خود را از دادستان کل کشور به جهت اقدام به موقع، سرعت و دقت و رعایت اصل استقلال قوه قضاییه را اعلام می‌داریم.

همچنین در ادامه این نامه  اعضا  از مهدی چمران درخواست کردند تا  شهردار تهران در جلسه آتی شورا برای ارائه توضیحات تکمیلی و تنویر افکار عمومی حضور داشته باشد.

