اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال اعلام شد/ دعوت از یک بازیکن مصدوم!

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی فوتبال اسامی هجده بازیکن را برای حضور در اردوی تهران اعلام کرد. اسامی این بازیکنان به این شرح است:



دروازه‌بان‌ها:

علیرضا حقیقی، علیرضا بیرانوند، محمدرضا اخباری و رشید مظاهری

مدافعان:

سید جلال حسینی، عزت الله پورقاز، رامین رضاییان، وریا غفوری، محمد انصاری، سعید آقایی

بازیکنان میانی:

آندرانیک تیموریان، امید ابراهیمی، کمال کامیابی نیا، احسان حاج صفی، سروش رفیعی

مهاجمان:

مهدی طارمی، مهدی ترابی و وحید امیری



بازیکنان دعوت شده باید ساعت ١٥:٣٠ فردا (دوشنبه دهم آبان) در آکادمی ملی فوتبال خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. همچنین بازیکنانی که در جام حذفی حضور دارند پس از انجام وظایف باشگاهی باید خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

این فهرست در شرایطی اعلام شده است که نام وحید امیری بازیکن مصدوم پرسپولیس نیز در بین مدعوین دیده می شود. امیری سه هفته دور از میادین خواهد بود. ضمن اینکه کمال کامیابی نیا هافبک میانی پرسپولیس هم پس از یک دوره ، مجددا به اردوی تیم ملی دعوت شد.

تیم ملی فوتبال ایران خود را برای برگزاری دیدار روز ۲۵ آبان برابر سوریه در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی روسیه آماده می کند.