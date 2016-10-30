مراسم ترحیم برادر سردار جزایری در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم برادر سردار سیدمسعود جزایری معاون ستادکل و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح عصر امروز(یکشنبه) با حضور مقامات لشکری در مجتمع فرهنگی ائمه اطهار(ع) تهران برگزار شد.

در این مراسم شخصیت هایی همچون سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)، سرلشکر حسنی سعدی، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر رحیم صفوی، سردار علی عبداللهی، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری، حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی- سیاسی ارتش، سردار جعفر اسدی، سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، سردار اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار احمد غلامپور و محسن رفیقدوست حضور داشتند.