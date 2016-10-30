ضربه مهلک واردات به تولید اتوبوس/تولید نخستین اتوبوس یورو۴

به گزارش خبرنگار مهر، واردات محصول نهایی به کشور، یکی از موانعی است که پیش روی تولیدکنندگان داخلی وجود دارد و متولیان تولید را با مشکل مواجه کرده است. در واقع، ورود محصولات تکمیلشده به کشور علاوه بر ضربه به تولید داخل، اشتغالزایی را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
یکی از این صنایع که تحت تاثیر واردات قرار گرفته، صنعت ساخت اتوبوس در کشور است که متاسفانه تحت تاثیر واردات محصولات چینی با رکود مواجه شده است. بر این اساس، برخی از مسئولان و شرکتهای اتوبوسرانی اقدام به ورود اتوبوسهای ۸۰۰ میلیون تومانی خارجی و یا اتوبوسهای بیکیفیت چینی میکنند که این موضوع علاوه بر اینکه بر خلاف توصیههای رهبر انقلاب در حمایت از تولید داخل است، ارز را برای خرید یک محصول کامل از کشور خارج میکند.
این در حالی است که ایران در صنعت اتوبوسسازی قدمتی ۶۵ ساله دارد و باید از این صنعت حمایت کرد؛ اما عزم جدی در داخل کشور وجود ندارد و عمده شرکتها برای رفع نیازهای خود، اقدام به واردات اتوبوس میکنند؛ در حال حاضر اتوبوسهای تولیدشده در چین، با عبور از موانع گمرکی و با قیمت پایینتر از تولیدات داخلی، وارد کشور میشود که این موضوع ضربههای زیادی را به صنعت ساخت خودروهای تجاری و اتوبوس وارد میکند.
البته برخی تولیدکنندگان داخلی وارد عمل شده و در رقابت با رقبای خارجی خود، تلاش دارند تا تولیدات داخلی باکیفیت تولید کنند؛ بر همین اساس، به تازگی یکی از شرکتهای داخلی برای نخستین بار، اقدام به تولید اتوبوسهای مجهز به یورو ۴ و فیلتر جاذب ذرات معلق کرده است که این اقدام در راستای کاهش آلایندگی خودروها و توجه به محیط زیست انجام گرفته و تولیدات با قوانین جدید آلایندگی سازمان حفاظت محیطزیست هم تطبیق داده است.
در واقع با تولید انبوه این خودرو، ایران تنها کشوری خواهد بود که از وجود چنین فیلتری استفاده میکند و این فیتلر کمک بسیاری را به کاهش تولید گازهای آلاینده خواهد کرد. در واقع خروجی گازهای آلاینده از اگزوز، بین استاندارد یورو ۴ و یورو ٦ تفاوت دارد؛ خروجی اکسیدهای نیتروژن مطابق با یورو ۴ و خروجی ذرات متعلق که برای بیماران قلبی مضر است با یورو ۶ منطبق است و این فیلتر اجازه نمیدهد که هیچگونه ذرات معلقی از اگزوز خارج شود.
همچنین تولید اتوبوسهای گازسوز یورو ۶ هم در دستور کار این خودروساز قرار دارد و به زودی به بازار عرضه میشود. اتوبوسهای گاز سوز این شرکت تولیدکننده یرانی ۳۰ یا ۴۰ درصد ارزانتر از مشابه اروپایی است و در مقایسه با تولیدات مشابه چینی، از نظرکیفیت بالاتر بوده و ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزانتر به فروش میرسند.
