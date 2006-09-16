4 هزار كيلوگرم مواد غذايي فاسد معدوم شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، كاردان بهداشت محيط شهرستان نهبندان گفت: در تير امسال نيز بيش از 2700 كيلوگرم مواد غذايي فاسد در اين شهرستان معدوم شد.
معصومه آهني از شهروندان درخواست كرد: در زمان خريد مواد غذايي به تاريخ مصرف و پروانه بهداشتي توجه كنند و هرگونه تخلف را به مراكز بهداشتي اطلاع دهند.
وي اضافه كرد: در سال جاري ، 30 نفر از كاركنان رستوران ها و اغذيه فروشي هاي شهرستان نهبندان ، آموزش بهداشتي را پشت سر گذاشته اند و هر ماه نيز از آب شهري ، شيريني فروشيها و نانوايي ها نمونه گيري به عمل مي آيد.
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