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۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۲۸

/ در شهرستان نهبندان /

4 هزار كيلوگرم مواد غذايي فاسد معدوم شد

با همكاري بهداشت محيط شهرستان نهبندان ، يك هزار و 350 كيلوگرم انواع مواد غذايي فاسد شدني ، شامل خيارشور ، كيك ، كلوچه و چيپس معدوم شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، كاردان بهداشت محيط شهرستان نهبندان گفت: در تير امسال نيز بيش از 2700 كيلوگرم مواد غذايي فاسد در اين شهرستان معدوم شد.


معصومه آهني از شهروندان درخواست كرد: در زمان خريد مواد غذايي به تاريخ مصرف و پروانه بهداشتي توجه كنند و هرگونه تخلف را به مراكز بهداشتي اطلاع دهند.


وي اضافه كرد: در سال جاري ، 30 نفر از كاركنان رستوران ها و اغذيه فروشي ‌هاي شهرستان نهبندان ، آموزش بهداشتي را پشت سر گذاشته اند و هر ماه  نيز از آب شهري ، شيريني ‌فروشي‌ها و نانوايي ها نمونه ‌گيري به عمل مي آيد.

کد مطلب 381045

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